Григорий Ивлиев: Роспатент готовит новые сервисы для изобретателей

Роспатент готовится перейти к рассмотрению 3D-моделей изобретений и продумывает меры поддержки изобретателей. Что изменилось в этой сфере в 2020 году и чего ждать от 2021-го, глава Роспатента Григорий Ивлиев рассказал в интервью "Российской газете".

Григорий Петрович, какие инструменты поддержки изобретательства готовит Роспатент?

Григорий Ивлиев: Мы готовим налоговое стимулирование, надеюсь, нас поддержат коллеги из финансового блока, и в этом году получится его запустить. Россия - высокотехнологичная страна, поэтому есть все основания предоставить снижение налога на прибыль в случае, если компания производит продукт, по которому выдан патент. В двух десятках стран Европы и Азии этот инструмент показал свою эффективность. Еще одно предложение: освобождать на некоторый срок от уплаты налога на интеллектуальную собственность, прошедшую инвентаризацию. Сейчас ради экономии на налогах многие отказываются предъявить свою интеллектуальную собственность. Но это неправильно и так быть не должно.

Еще для нас важно, чтобы во всех правительственных программах, направленных на научно-техническое развитие, был отражен вопрос создания интеллектуальной собственности. Должны быть три критерия: во-первых, патентная аналитика, причем на современном уровне. Во-вторых, создание объекта интеллектуальной собственности в виде ключевого технического решения. В-третьих, определенное заранее число созданных объектов интеллектуальной собственности. По этим критериям можно будет судить - успешно реализована программа или нет.

Какие еще новшества в сфере интеллектуальной собственности нас ждут в 2021 году?

Григорий Ивлиев: Для нас очень важно, что 17 января вступит в силу закон, позволяющий подавать заявки в наше ведомство с приложением 3D-моделей. Бумажный вариант - как подачи заявки, так и выдаваемого патента - тоже оставили. Хотя бумажный носитель - устаревшая вещь. Но если для собственной эстетики человек хочет получить эту бумагу и повесить в каком-то месте - пожалуйста, мы это делаем.

На самом деле 17 января сменится эпоха, мы наконец перейдем на технологии XXI века, когда делается 3D-модель - и все, суть изобретения раскрыта, ничего словами описывать не надо. И для экспертизы так удобнее: сравнение одной 3D-модели с другой занимает секунды. Причем Россия - председатель целевой группы ВОИС по 3D-технологиям и введению их в структуру интеллектуальной собственности. Мы задаем этот стандарт, проводим заседания, видим, что сделано в других странах, и понимаем, что у нас лучше, хотя еще три года назад брали прототипы в Корее, чтобы понять, как все это должно работать.

Что происходит с реформой института патентных поверенных?

Григорий Ивлиев: Законопроект прошел первое чтение в Госдуме, для дальнейшего рассмотрения не хватает положения о федеральной палате патентных поверенных. А без этого института вся реформа теряет смысл. За двадцать лет выдано более двух тысяч аккредитаций для таких специалистов. Они подают большую часть заявок в наше ведомство, отрабатывают первичный материал. От качества их работы зависит и скорость принятия нашего решения. Поэтому мы очень заинтересованы в их профессиональной работе. Существующая сейчас система морально устарела, для дальнейшего развития ей надо двигаться дальше.

Мы хотим дать патентному поверенному такие же права, какие есть у адвоката: работать в суде, направлять обязательные для ответа запросы в госорганы, пользоваться инфоресурсами Роспатента, сохранять профессиональную тайну. Чтобы все это работало и было использовано во благо, нужно такое профессиональное объединение с обязательным членством, как федеральная палата патентных поверенных. Мы хотим отказаться от части наших полномочий, передать их этому органу. Причем мы готовы предоставить им помещение, технические возможности для работы, оказать всю необходимую помощь. Такие профессиональные объединения - и мой опыт в статусе адвоката об этом свидетельствует - за тысячелетия своего существования доказали их эффективность. С патентными поверенными должна быть выстроена такая система, иначе нет смысла давать им такие права. Я надеюсь, в 2021 году все споры будут урегулированы, и закон примут.

Число заявок возросло, а пандемийные ограничения осложнили и жизнь, и работу. За счет чего удается рассматривать весь поступивший вал в срок?

Григорий Ивлиев: Если бы мы сами не изобретали и не внедряли новые методы работы, не справились бы. А так у нас число рассмотренных заявок на изобретения превышает число поданных на 4 тысячи - помимо вновь поступивших, успели обработать оставшиеся после 2019 года. Средний срок рассмотрения заявки по изобретениям сократился с почти шести месяцев до 3,4, по товарным знакам - с 6 до 5,1, по полезным моделям - с 1,4 до 1,1 месяца.

Кроме того, у нас добавился еще один новый объект интеллектуальной собственности - географическое указание. На него подано 32 заявки, выдан один патент. Еще один похожий объект - наименование места происхождения товара - привлек 69 заявок.

Еще одно новое для Роспатента (да и для всех) направление - борьба с коронавирусом. Что тут происходит?

Григорий Ивлиев: Естественно, все заявки, связанные с борьбой против пандемии COVID-19, мы рассматривали в приоритетном порядке. Восполняли недостаток поступающей информации за счет взаимодействия с патентными ведомствами других стран, в первую очередь БРИКС. Мы получали информацию напрямую из Шанхайского медицинского центра, от медицинского центра Национально-освободительной армии Китая - в Поднебесную эта беда прошла раньше и, соответственно, там накопили больше данных. Все патентные ведомства мира исходили из того, что информацию по коронавирусу друг для друга надо делать доступной. Созданы международные центры патентной информации, связанной с COVID-19, на сайте Роспатента есть отдельный раздел по вакцинам, лекарственным средствам, дезинфицирующим материалам, медицинским изделиям. Это позволяет активизировать работу и нам, и изобретателям. Всего, по данным на 14 декабря, поступило 477 "коронавирусных" заявок, выдано 114 патентов в этой сфере, в том числе на вакцины.

Если ли желающие принять участие в поисковом патентном аутсорсинге, который Роспатент введет 1 августа 2021 года?

Григорий Ивлиев: У нас пока идет работа над подзаконными актами и переговоры с крупнейшими научно-образовательными центрами, которые хотели бы такие полномочия от нас получить. Выдавать аккредитацию желающим начали с Нового года. Пока в центре нашего внимания научные центры из Москвы, Петербурга и Татарстана. Говорить, кто именно, я бы пока не хотел - преждевременно. Всего патентный поиск будут вести с десяток организаций. Я считаю, этого достаточно.

Откуда поступает больше патентных заявок: из Москвы, Петербурга или регионов?

Григорий Ивлиев: По изобретениям наши основные заявители - Москва, Московская область и Санкт-Петербург. По товарным знакам распределение более равномерное, причем везде продолжается очевидный рост числа заявок.

Насколько активно в ушедшем году в России оформляли международные патенты?

Григорий Ивлиев: Заявок, которые подают в наше ведомство, чтобы мы их отправили в Женеву, в штаб-квартиру Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), а оттуда бы информацию разослали по странам международные системы регистрации, и по изобретениям, и товарным знакам стало меньше. Мы подаем около тысячи таких заявок в год. Сейчас их число сократилось - на 96 штук по изобретениям, на 97 штук - по товарным знакам. Единственная причина для такого спада - ковид. Если бы не пандемия, был бы плавный рост. Потому что система международной регистрации гораздо удобнее, она дешевле, позволяет распространить защиту практически сразу на территории всех государств, где она нужна.

Пока что зарегистрировано только одно географическое указание. В чем причина: нет заявок?

Григорий Ивлиев: Заявки есть, по многим подходит срок принятия решения, скоро зарегистрируем новые. Когда поступает заявка, мы ее публикуем, направляем сведения в заинтересованные органы власти и организации. Скажем, если подается по вину, то уведомляем ассоциации виноделов. А потом три месяца ждем откликов - в экспертизе может принять участие любое заинтересованное лицо. И только после обработки всех поступивших замечаний и предложений мы можем принять справедливое решение. Ведь есть конкуренты, есть люди с иной точкой зрения на то или иное географическое указание. Первым было "Шуйское мыло" - по этому бренду особых вопросов ни у кого не возникло. Когда корни таких производств уходят в века, то явление становится общепризнанным. А есть спорные заявки, есть иностранные географические указания. Причем зарубежные мы признаем только в том случае, если и в той стране, откуда оно поступило, признают российское географическое указание.

А как-то специально отмечать наиболее успешных кулибиных собираетесь?

Григорий Ивлиев: Тут активную работу ведет Всероссийское общество изобретателей, мы их в этом всячески поддерживаем. Еще мне очень нравится инициатива властей Ульяновской области, где ввели инновационный ваучер - региональное правительство выделяет деньги на продвижение изобретения, его патентование и внедрение в производство. Это очень перспективная форма поддержки и изобретателей, и начинающих производителей, средних и мелких предпринимателей. Сейчас подобные проекты запускаются и в других регионах России. В принципе, это должна быть постоянная федеральная форма грантовой поддержки в сфере интеллектуальной собственности. Очень важно, что этот инновационный ваучер - не просто стартап, а стартап, который связан с интеллектуальной собственностью, с созданием нового технического решения, нового продукта. Это намного более эффективно, чем просто поддержка молодых предпринимателей.

Современные изобретатели - это предприниматели или романтики?

Григорий Ивлиев: Очень трудное это дело - работать с изобретением. Очень трудное дело оформить его в виде патента. Очень трудное дело добиться признания этого изобретения. Еще труднее его реализовать. Тут может помочь только терпение и осознание того, что изобретатель - это человек, который обладает творческим гением, которого Божья благодать осенила.

В связи с Новым годом я хочу пожелать изобретателям, чтобы они верили в то, что они - самые уважаемые в обществе люди. Мы будет добиваться такого отношения к изобретателю от всех государственных и общественных структур.

Фото: Инфографика "РГ"

Поздравление

Григорий Ивлиев: В 2021 году я желаю всем нашим заявителям оптимизма, здоровья, творческих радостей и терпения. Именно для них мы ввели в оборот наши цифровые платформы государственной информационной системы нового поколения. Они построены на базе отечественного программного продукта, на нейросетях, способны не только помогать, но и самообучаться. Сейчас запускаем их тестирование, а до конца года введем и в промышленную эксплуатацию. Мы сейчас закупаем новейшее оборудование, чтобы перенести туда наши цифровые платформы. До конца года установим и начнем получать сверхбыстрые ответы на все наши поисковые запросы и взаимодействия. Наши цифровые сервисы обеспечивают полностью электронное взаимодействие на всех уровнях и с органами власти, и с экспертами.

В качестве пожелания я бы хотел, чтобы эксперты, изобретатели освоили эти сервисы. Мы будем проводить масштабное обучение их использования. Для людей это очень нужный и важный помощник в работе.