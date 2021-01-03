Юлия Ступак стала пятой в гонке преследования на этапе "Тур де Ски"

В швейцарском Валь-Мюстаире в рамках третьего этапа лыжной многодневки "Тур де Ски" прошла женская гонка преследования на 10 км свободным стилем. Победителем забега стала американка Джесси Диггинс, возглавившая общий зачет многодневки.

Второе место у еще одной представительницы США, Рози Бреннан, а замкнула тройку лучших шведка Фрида Карлссон. Лучшая из россиянок, Юлия Ступак, завоевавшая "серебро" накануне в масс-старте, стала пятой, хотя ушла на трассу восьмой. Еще одна наша соотечественница, Татьяна Сорина пришла к финишу седьмой. Наконец, Наталья Непряева показала 11-й результат. Соответствующие места наши девушки занимают и в общем зачете "Тур де Ски".

Следующий этап многодневки пройдет в итальянском Тоблахе 5 января.