Как Россия играла с Канадой на молодежных чемпионатах мира

В полуфинале молодежного чемпионата мира, который проходит в канадском Эдмонтоне, зрители увидят классическое противостояние: хозяева льда сыграют со сборной России. В преддверии суперматча "РГ" вспоминает историю встреч принципиальных соперников на МЧМ.

Начиная с МЧМ-1993, на который наша сборная впервые приехала под российским триколором, команды встречались 29 раз. Только пять чемпионатов мира остались без классики (2004, 2008, 2010, 2016, 2018). Во всех остальных турнирах пути россиян и канадцев неизменно пересекались, а на некоторых - и не один раз.

В целом небольшое преимущество на стороне "кленовых листьев": 14 побед против 12 у России. Еще один матч на МЧМ-1994 завершился вничью - 3:3. Это было возможно благодаря формату турнира, действовавшему на тот момент и до 1995 года: все восемь участников играли однокруговой турнир, по итогам которого и определялись призеры. Начиная с 1996 года, на молодежных чемпионатах мира появилось два этапа: первый, групповой, на котором теперь уже десять участников делились на две группы и плей-офф.

С 1996 года сборные России и Канады успели поиграть друг против друга на всех стадиях МЧМ. Впервые в одну группу команды были определены на МЧМ-2001 в Москве. Наши тогда были сильнее - 3:1. А всего соперники встречались на групповом этапе семь раз, и по победам небольшое преимущество на стороне североамериканцев - 4-3. Интересный факт: ни разу, одолев Канаду в группе, нашим впоследствии не удавалось взять "золото".

В четвертьфинале МЧМ классическое противостояние имело место лишь однажды: в 1998 году наши выиграли 2:1, но до золотых медалей так и не добрались. В полуфиналах соперники до сих пор выясняли отношения пять раз. И тут небольшой перевес у канадцев: "кленовые листья" ставили перед нашими шлагбаум на пути к финалу трижды. Два раза после этого они становились чемпионами мира.

А вот россияне ни разу не добирались до "золота", выбив в полуфинале Канаду. В 2000 году наши, обыграв "кленовых листьев" 3:2, в финале уступили чехам по буллитам. В 2012-м россияне взяли над канадцами верх в феерической перестрелке (6:5), но теперь уже не хватило эмоций в финале на шведов.

Зато у российских хоккеистов лучше, чем у их сверстников, получалось настраиваться на матчи за "бронзу". В "утешительном" финале заклятые соперники встречались дважды и оба раза Канада оставалась без медалей.

Наконец, чаще всего Россия и Канада выясняли отношения в финале - девять раз. И здесь небольшое преимущество у канадцев: 5 викторий против 4 российских. Выиграли "кленовые листья" и прошлогодний финал МЧМ-2020 в чешской Остраве.

Матч Россия - Канада состоится 5 января в 02.00 по московскому времени.