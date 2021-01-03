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03.01.2021 09:00
Рубрика: Культура

Какие комиксы почитать на новогодних каникулах

Текст: Наталья Лебедева
Мультфильм "Легенда о волках" оскаровских номинантов Томми Мура и Росса Стюарта только вышел на экраны, а в издательстве "МИФ" уже готовят одноименный графический роман. За перевод на язык комикса отвечает Сэм Саттин. В книжных магазинах новинка ожидается уже весной.
Фото: Издательство МИФ Фото: Издательство МИФ
Фото: Издательство МИФ

По сюжету книги и мультфильма девочка Робин и ее отец-охотник приезжают в Ирландию по приказу лорда-протектора. Он просит истребить последнюю стаю волков, которых люди боятся и издревле считают злыми животными. Робин не разрешают охотиться вместе с отцом, и она вынуждена целыми днями сидеть взаперти. Не выдержав, девочка сбегает в лес. Там она встречает задорную рыжеволосую девчонку, живущую среди тех самых грозных волков. Но все оказывается немного сложнее: на самом деле это люди, которые превращаются в волков, лишь когда спят.

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Узнав, что бояться их не нужно, Робин решает защитить стаю. Но когда жизни горожан и волков сталкиваются, отношения Робин с отцом накаляются донельзя, ведь она превращается в то, что ему поручено уничтожить.

Что почитать?

Великолепный визуальный ряд, живые и интересные герои, юмор, захватывающие приключения - вот, что отличает настоящий графический роман. В нашей небольшой подборке три ярких первоклассных комикса, которые можно читать всей семьей. А что еще нужно для долгих новогодних праздников.

"Амулет. Хранитель камня"

Фото: Издательство МИФ

Старый дом прадедушки Эмили и Навина таит много чудес. Его хозяин был изобретателем и бесследно пропал много лет назад. Однажды дети находят в одной из комнат амулет. Когда Эмили надевает безделушку, начинают происходить невероятные вещи. Эта история - о взрослении, фантастическом мире и неведомой силе, которой нужно научиться управлять. Серия "Амулет" переведена на 17 языков - ее обожают читатели по всему миру. В России издана первая книга. Теперь и мы можем следить за приключениями брата и сестры и ждать экранизацию - права на нее купила кинокомпания Fox.

"Берегитесь, великаны!"

Фото: Издательство МИФ

Клодетт мечтает сражаться с великанами. Но где их найти? Вместе с лучшей подругой и младшим братом девочка отправляется на поиски. Сумеют ли друзья пройти через Лес Смерти, избежать ловушек Яблочной старухи и найти противника для грандиозного боя? В этой книге есть все, чтобы завоевать ваше сердце: очаровательные герои, забавные ситуации и много приключений. Ее авторы - настоящие мастера: Рафаэль Росадо и Хорхе Агирре работали с Warner Brothers, Disney и Universal.

"Приключения Яи и Тудо. Побег из Шанхая"

Фото: Издательство МИФ

Восьмилетняя Яя - дочь торговца бриллиантами. Она живет в самом дорогом квартале Шанхая, носит красивые наряды и привыкла сразу получать, что хочет. Тудо - беспризорник. Чтобы прокормить себя, он вынужден подрабатывать уличным акробатом и воровать. Неожиданно судьба сводит Яю и Тудо вместе. Им предстоит преодолеть путь через весь Китай, чтобы отыскать родителей девочки. Трогательный и глубокий, этот комикс читается на одном дыхании. А своей атмосферой вызывает ассоциации с мультфильмами Хаяо Миядзаки.

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