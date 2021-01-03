Какие продукты будут популярны у россиян в 2021 году

В 2021 году россияне, возможно, откажутся от покупки автомобиля или будут вынуждены отменить поездки за рубеж, но экономить на продуктах и их качестве точно не станут, уверен генеральный директор Infoline Иван Федяков.

По его словам, все возникшие в прошлом году ограничения заставляют российских потребителей переходить на рациональную модель потребления. Но экономия зачастую происходит не в ущерб качеству, потребительским свойствам товара. Например, можно сэкономить, если покупать большие упаковки товаров, так называемые мультипаки.

"Американцы закупаются туалетной бумагой один раз в год по специальным ценам. Но покупают они качественную бумагу, просто с запасом. И это как раз пример рационального поведения, которое позволяет сэкономить, но при этом не снизить качество жизни. Это будет проявляться и на нашем рынке. Деньги у наших потребителей есть, они расстаются с ними тяжелее", - поясняет Федяков.

По его словам, ритейлеры и поставщики уже начинают учитывать эти факторы - занимаются разработкой спецпредложений, развитием сетей дискаунтеров и другими решениями.

Эксперт отмечает, что расходы большинства домохозяйств сейчас минимизированы за счет отсутствия туристических поездок, ограничений на походы в кафе и рестораны, театры и на концерты. Но если нет возможности порадовать себя и близких этими удовольствиями, можно заменить их, например, покупкой дорогой еды.

Макароны, картошка и другая недорогая еда, безусловно, останутся в рационе. Но это не значит, что такие продукты будут единственными. Питаться мы будем полноценно, уверен эксперт. Хотя по некоторым позициям - дорогостоящие фрукты, качественная молочная продукция - объем потребления по-прежнему не будет достаточным. На этом многие продолжат экономить особенно с учетом того, что себестоимость производства таких продуктов еще увеличится.

При этом внимание к здоровью и, следовательно, стремление питаться здоровой едой на фоне коронавируса будут только усиливаться. Этот тренд носит устойчивый и долговременный характер, уверен эксперт. Поэтому производители, которые учтут эту тенденцию, окажутся в выигрыше. "Не удивлюсь, если в скором времени у нас появится, например, ЗОЖ-пиво или здоровый бургер", - говорит Федяков.

Иной точки зрения придерживаются в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). В 2021 году вряд ли стоит ждать кардинальных изменений в привычках и предпочтениях потребителей, считают в ассоциации. По мнению экспертов, продолжит расти популярность готовых блюд и укрепляться тренд на питание дома, который сформировался за время самоизоляции. "Предпосылок к возникновению ажиотажного спроса на отдельные категории товаров на данный момент нет", - уточнили в АКОРТ.

При этом сокращающиеся доходы населения станут ограничителем в части выбора более дорогих категорий товаров, премиальных брендов и специализированных "ЗОЖных" продуктов. "В этой связи мы ожидаем укрепление тренда на экономию и перераспределение структуры потребления в сторону более дешевых товаров и брендов", - прогнозируют в АКОРТ.