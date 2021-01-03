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03.01.2021 08:00
Рубрика: Экономика

Какого урожая зерна России ждать в этом году

Текст: Татьяна Карабут
В 2021 году урожай зерна будет меньше, чем в предыдущем. От засухи осенью пострадали озимые. В лучшем случае, если повезет с погодой до апреля, зерновых Россия соберет 125 млн тонн зерна, считает руководитель аналитического центра компании "Русагротранс" Игорь Павенский.
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Прошлый год для России складывался по зерну очень удачно: за полсезона был поставлен рекорд по экспорту - без учета стран ЕАЭС было поставлено на мировой рынок 30 млн тонн зерна.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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"Такого не было даже в 2017 году, когда в России был поставлен абсолютный рекорд по зерновым. Тогда инфраструктура была не готова к такому потоку экспорта. Сейчас она развита с точки зрения портов, мощностей элеваторов, вагонного парка. Что и позволило достичь рекордного объема", - поясняет Павенский.

При этом основной объем был вывезен в осенние месяцы, когда о введении экспортной пошлины еще не было известно. Начиная с августа, российские экспортеры отгружали по 5,5-5,8 млн тонн. Отчасти благоволили этому сложившиеся высокие цены. Однако высокими они были как на внешнем, так и на внутреннем рынках. В большей степени сказалось большое предложение: рекорды были поставлены в Центре России и Поволжье, хороший урожай собрали в части южных регионов и в Сибири, считает эксперт.

Однако вторая половина сезона (с начала 2021 года до 30 июня) будет сложнее, предполагает Павенский. На внешнем рынке нас ждет достаточно сильная конкуренция со стороны Австралии, Канады: там собраны урожаи, близкие к рекордным. Также остается конкуренция со стороны европейских стран. Так, Прибалтика, несмотря на снижение урожая, сейчас предлагает привлекательные цены на пшеницу.

"Россию во второй половине сезона могут заменить другие страны. Для этого у них есть достаточный потенциал", - отмечает эксперт. Поэтому в общей сложности нам вряд ли удастся экспортировать более 47,5 млн тонн зерновых с учетом стран ЕАЭС, подсчитывает Игорь Павенский.

При этом цены на зерно, достигавшие исторических максимумов осенью 2020 года, уже в декабре на внутреннем рынке начали снижаться. Если на пике пшеница 4 класса доходила до 16,5 тыс. рублей за тонну без НДС в центре, то к концу года они опустились до 15-15,5 тыс. рублей и в ближайшее время могут снизится и до 14-14,5 тыс. рублей за тонну, прогнозирует эксперт.

Во второй половине года многое будет зависеть от урожая озимых. Сухая осень явно не пошла им на пользу. Но к апрелю наверняка станет понятно, каковы будут потери. Если они будут большими, то аграрии будут придерживать зерно до реализации в следующем сезоне. В этом году урожай пшеницы составил почти 86 млн тонн (из которых более 60 млн тонн было получено за счет озимых), в следующем при плохом сценарии он может снизиться до 75 млн тонн, считает эксперт. А общий урожай зерновых может снизиться до 120 млн тонн (в этом было собрано около 133 млн тонн). Примерно столько же было собрано в 2019 году, когда урожай зерновых составил 121 млн тонн, из них 74,2 млн тонн приходилось на пшеницу.

Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости
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Впрочем, Игорь Павенский уверен, что повода для волнений в этом случае у России не будет. "Экспортный потенциал может сохраниться на уровне не ниже прошлых лет. Это позволит вывезти до 45 млн тонн зерна. То есть мы все равно сохраним лидерские позиции по пшенице", - считает он.

А если повезет с осадками и потери озимых будут минимальными, Россия может в этом году собрать до 78 млн тонн пшеницы и в общей сложности 124-125 млн тонн зерна.

Возможно, плохое состояние озимых приведет к пересеву отдельных площадей на юге и южной части Центрального Черноземья. По мнению Павенского, пересевать, скорее всего, будут подсолнечником (а также другими масличными) и кукурузой. Масличные - высокомаржинальные, востребованные как на внутреннем, так и на внешнем рынке культуры, поясняет эксперт. Соответственно, их валовый сбор может вырасти. Что может позволить обойтись без введения пошлин на их вывоз, как это было сделано в этом сезоне, когда на подсолнечник, рапс, сою были установлены пошлины в 30%. Также в следующем сезоне возможен рост площадей под сахарной свеклой, о чем на фоне роста цен на сахар уже заявил Минсельхоз.

Экономика АПК

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