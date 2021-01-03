Китайский зонд "Тяньвэнь-1" достигнет орбиты Марса в феврале

Китайский зонд для изучения Марса "Тяньвэнь-1" преодолел около 400 млн км за 163 дня полета и достигнет орбиты планеты в феврале, сообщает агентство Синьхуа. В настоящее время зонд находится в 130 млн км от Земли и 8,3 млн км от Марса. По плану полета, примерно через месяц он приблизится к Марсу и начнет гасить скорость. Напомним: "Тяньвэнь-1" был запущен 23 июля 2020 года. Если все будет идти как задумано, то аппарат проработает на марсианской орбите около трех месяцев. После этого от него отделится модуль с марсоходом, который совершит посадку на территории низменности Утопия.

Китайская межпланетная космическая станция "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу") - это сразу три аппарата - орбитальный зонд, посадочный модуль и марсоход. Орбитальный китайский зонд рассчитан на один марсианский год работы (около двух земных), а 240-килограммовый ровер - на 90 марсианских суток. Эксперты подчеркивают: на такой же срок был рассчитан изначально американский марсоход Opportunity. Однако проработал он свыше 14 лет.

Вообще минувшее лето вошло в историю мировой космонавтики как марсианское: сразу три миссии подряд отправились к Красной планете. Так, 20 июля свой первый марсианский зонд "Хоуп" запустили Объединенные Арабские Эмираты. Его вывела японская ракета H-IIA, запуск проводили с космодрома Танэгасима. А спустя буквально несколько дней, к Марсу стартовал американский аппарат Perseverance. И здесь тоже есть "изюм": на его борту летит первый в истории марсианский вертолет. Как говорят эксперты, это всего лишь небольшой дрон. Однако он позволит понять потенциал винтокрылых машин на расстоянии многих десятков миллионов километров от Земли.