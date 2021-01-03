Клиентов банков, ломбардов и МФО защитят от кражи персональных данных

Новости

В болгарских горах произошло пять инцидентов с туристами 07:43
Названа новая причина лишения водительских прав 06:50
В бундестаге назвали "самоубийством" отказ от "Северного потока-2" 06:19
Tesla поставила рекордное число электромобилей в 2020 году 04:36
В Хабаровском крае увеличат выплаты на третьего ребенка 04:34
На Сахалине восстановили движение по закрытым из-за метели дорогам 04:05
В Мичигане разбился легкомоторный самолет 03:40
Американский телеведущий Ларри Кинг госпитализирован с COVID-19 02:49
В Грузии вновь ввели карантинные ограничения из-за коронавируса 02:37
В мире за сутки выявлено более 616 тысяч случаев заражения COVID-19 02:17
Андрей Максимов: Постоянство было удивительной чертой Владимира Коренева 01:43
Освобожденные в Ливии россияне и гражданин Украины прилетели в Москву 01:25
В США 11 сенаторов оспорят результаты президентских выборов 00:20
Эксперт оценил отказ норвежской фирмы от сертификации "Северного потока-2" 02.01.2021
Стали известны дата и время полуфиналов МЧМ по хоккею 02.01.2021
В первые сутки нового года Подмосковье родились 117 детей 02.01.2021
РФПИ готов начать на Украине клинические испытания вакцины от COVID-19 02.01.2021
Путин подписал указ о праздновании 100-летия Московской филармонии 02.01.2021
МВД: Дроганов осенью сам ушел с поста начальника столичной ГИБДД 02.01.2021
Путин назначил главу делегации на переговорах по Каспию 02.01.2021
Биткоин установил рекорд роста стоимости за день 02.01.2021
В ДНР ответили Зеленскому на его новогоднее поздравление 02.01.2021
Россия - Германия - онлайн-трансляция матча 1/4 финала МЧМ по хоккею 02.01.2021
Роберт Левандовский и Ига Свентек - лучшие спортсмены Европы 2020 года 02.01.2021
Британцев попросили не выходить из дома без уважительных причин 02.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
03.01.2021 07:00
Рубрика: Экономика

Клиентов банков, ломбардов и МФО защитят от кражи персональных данных

Текст: Вера Черенева
В январе вступили в силу новые требования Центробанка РФ к кибербезопасности в финансовом секторе. В наибольшей степени они касаются системно-значимых кредитных организаций. Речь идет о Положении Банка России от 17 апреля 2019 г. N 683-П. Часть требований начала действовать с начала прошлого года. А то, что касается уровней защиты, с 1 января 2021 года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Стандартный уровень безопасности должны обеспечить банки и страховые компании с активами свыше 20 миллиардов рублей. Определенные требования начнут предъявляться также к микрофинансовым организациям и ломбардам. Что это значит для рядовых заемщиков, разбиралась корреспондент "Российской газеты".

Фото: iStock
Эксперты назвали любимые регионы телефонных мошенников

"Новые требования для небольших игроков рынка оказались в новинку, - считает консультант Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Сергей Канивец. - По сути, это первая попытка заставить следить за кибербезопасностью ломбарды и микрофинансовые организации - МФО". Эксперт считает, если микрофинансовые структуры внедрят нововведения, то стоимость их услуг может несколько вырасти. Но это единственное, что заметят клиенты.

А вот будет ли защита от киберугроз эффективна? Здесь все не так просто и быстро. Сектор микроплатежей действительно часто подвергается различным киберугрозам. Они бывают чисто технические, когда, например, человек пытается получить дистанционный заем, взламывая электронную платежную систему. С такими деятелями МФО давно привыкли бороться самостоятельно, они проводят платежи через защищенные каналы, вводят системы идентификации заемщиков, в общем, делают все, чтобы их не обворовывали.

Для заемщиков же главной угрозой становится кража персональных данных. Казалось бы, чем человек, человек, который занимает пять тысяч рублей до зарплаты, может быть интересен хакерам? На самом деле, может. У него воруют паспортные данные, под которые затем оформляют займы, зачастую это происходит дистанционно. Таких кибермошенников называют "фродами". В данном случае потерпевшими оказываются все.

Гражданин, у которого украли данные, через год может столкнуться с тем, что у него списывают деньги по решению суда, о котором он даже не знал. Правду доказать можно: люди успешно оспаривают решения судов, возвращают деньги (но это требует нервов и времени). В таком случае потерпевшей становится финансовая компания, которая потеряла деньги.

Новые требования ЦБ к микрофинансистам должны защитить персональные данные граждан от такой схемы. Правда, как говорит Денис Пащенко, руководитель отдела консалтинга и аудита информационной безопасности STEP LOGIC, 77 процентов утечек данных из финансовых организаций в этом году произошли из-за умышленных действий персонала.

"Новые требования позволят структурировать работу таких организаций, что несколько снизит риски, однако, скорее всего, принципиально ничего не изменится", -считает Пащенко.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Открыт сервис для защиты от мошенников при поверке счетчиков

С ним солидарен и программист, основатель компании "Только Высокие Технологии" Даниил Растовцев. Эксперт утверждает: 100-процентной защиты от проникновения и получения информации от посторонних лиц путем социальной инженерии пока просто не существует. Этот процесс может только быть минимизирован, например, когда искусственный интеллект будет закрывать информацию от сотрудника финансовой организации при попытке получить несанкционированный доступ. Но с прошлого года решать вопросы внедрения искусственного интеллекта и защиты систем стало решать значительно сложнее. В финансовом секторе, в том числе и в небольших компаниях люди, ушли на удаленку. И работают они со своих домашних незащищенных компьютеров.

"У небольших организаций нет денег на специалистов по информационной безопасности. И не будет. У них и ИТ-специалистов часто не бывает, - предупреждает Денис Батранков, независимый эксперт по информационной безопасности. - Во многих таких компаниях можно найти способы взлома обычными общедоступными сканерами уязвимостей, поскольку никто не занимается обновлениями программного обеспечения".

Фото: iStock
Как отличить "липовую" платежку за квартплату от настоящей

По словам эксперта, информационная безопасность - это не только создание защищенных каналов или привлечение профильных специалистов. "Она, - поясняет эксперт, - начинается с культуры каждого сотрудника: создавать сложные пароли, использовать разные пароли на разных ресурсах, не отдавать пароль коллеге, не кликать и не открывать письма от неожиданных адресатов".

Таким образом, путь к кибербезопасности не будет быстрым и простым. Регулятор только запустил процесс, который еще предстоит сделать реальностью каждого дня. И этому могут помочь клиенты тех же МФО и ломбардов. Они тоже должны повышать свою финансовую и ИТ-грамотность. И вообще надо поднимать культуру кибербезопасности населения, считает Денис Батранков, а начинать следует со школы.

Экономика Финансы Экономика Финансы Банки Экономика Страхование Госфонды и контрольные органы Центральный банк Компании Информационные технологии

Главное сегодня

В ВОЗ оценили действия российских медиков в пандемию как образцовые
Эксперт оценил отказ норвежской фирмы от сертификации "Северного потока-2"
Заработал сервис по выдаче паспортов вакцинированного от коронавируса
РФПИ готов начать на Украине клинические испытания вакцины от COVID-19
Глава МИД Китая рассказал о происхождении коронавируса
Роструд напомнил, сколько дней россияне будут отдыхать в 2021 году
Во что лучше инвестировать в 2021 году