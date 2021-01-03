От чего зависит потребление водопроводной воды в Москве

В последний день 2020 года москвичи израсходовали 2,9 млн. куб. м. воды. То есть более чем на 300 тыс. куб. м. воды больше, чем в обычный день. А уже на следующий день на треть меньше. С чем это связано, рассказал "РГ" начальник центрального диспетчерского управления АО "Мосводоканал" Андрей Фомушкин.

Как отметил специалист, потребление водопроводной воды в городе зависит не только от дня недели, но от времени суток, погоды и даже от программы ТВ.

"Например, если интересная передача, люди ее смотрят, и воды, соответственно, тратят меньше, - говорит Фомушкин. - 31 декабря - традиционно напряжённый день в городе по потреблению воды. И связано это с приготовлением к новогоднему столу, с тем, что у многих есть традиция смывать с себя прошлогоднюю грязь. То есть берут душ или принимают ванну все члены семьи. Но рекорд этого дня сложно побить, он пришелся на 1995 год, когда москвичи вылили 7,5 млн. куб. м. воды".

По словам специалиста, сама новогодняя ночь уникальное явление, когда с максимума мы переходим на минимум потребления водопроводной воды и этот минимум сохраняется все 1 января. В первый день года многие вообще ничего не готовят, спят до середины дня, отсюда и резкое снижение водопотребления. Так, если 31 декабря 2020 года зафиксировали 2,9 млн. куб. м. воды, то 1 января 2021 года город потребил всего 2,1 млн. куб. м. воды. Чуть больше было 2 января, а начиная с 3-4 января горожане возвращаются к обычному расходу этого ресурса.

Как отметил Фомушкин, по итогам 2020 года москвичи в сутки тратили около 2,6 млн. куб. м. воды. Если сравнивать с 2019 годом, то ежесуточный расход сократился на 50 тыс. куб. м. воды. И снижение, по словам специалиста, скорей всего продолжится и дальше, ведь горожане стали бережнее относиться к этому ресурсу.

Фомушкина добавил, что помимо 31 декабря в году ещё есть несколько дней, когда растет потребление воды из-под крана. Среди них - 19 января - Крещение, Чистый четверг и 31 августа.

"В последний день лета многие возвращаются с отдыха, и отмывают перед учебным годом детей и себя, - комментирует специалист. - Также из года в год не меняются и дни, когда резко сокращается потребление воды, помимо 1 января, это майские праздники и 12 июня". По словам Фомушкина, в эти дни многие выезжают на природу и льют воду уже из других источников".

Колебания в водопотреблении не привели к нарушениям и отклонениям в водоснабжении города. Связано это с грамотной работой специалистов предприятия. Более того, в праздничные дни поступило и меньше жалоб от жителей.

Как рассказала "РГ" старший диспетчер центра диспетчерского управления АО "Мосводоканал" Татьяна Синявская, сейчас в сутки приходит не более 120-150 заявок, тогда как в обычные дни доходит до 300.

"Каждую заявку- жалобу фиксируем, на место выезжают специалисты, обязательно проверяют, если по нашему ведомству проблема - устраняем, - говорит Синявская. - На время новогодних каникул число бригад для устранения возможных ЧП увеличено до 76. Время прибытия на место специалистов не превышает 20 минут. Но часто бывают пустые звонки.

Так, если стоит слякотная или дождливая погода, москвичи нам жалуются на подтопленные территории. Порой жалуются на отсутствие воды водопроводных кранах, которые на самом деле отключила управляющая компания. Особое внимание уделяем заявкам на ржавую воду или воду с запахом. На такие вызовы приезжает специальная лаборатория".

Кстати, если заметили неприятный запах или неестественный цвет водопроводной воды, пожаловаться можно в Единую информационно- справочную службу по телефону 8 (499) 763-34-34.