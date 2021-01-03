Компания Pfizer предложила вакцину в Африке "по непомерной цене"

Компании Pfizer и BioNTech предложили поставить в Африку вакцину от коронавируса в количестве 50 миллионов доз для медицинских работников. Партия препарата должна поступить в период с марта и до конца 2021 года, сообщает агентство Bloomberg.

По данным ЮАР, председательствующей в Африканском союзе, вакцина предлагается по "непомерно высокой цене". В этой связи проводятся переговоры с разными поставщиками вакцин, включая компанию Johnson & Johnson.

Между тем Африканский экспортно-импортный банк сообщил 24 декабря, что странам Африки требуется в экстренном порядке более 9 миллиардов долларов для закупки минимально необходимого количество вакцины от COVID-19 для предотвращения распространения пандемии, передает ТАСС.

При этом большинство стран Африки являются участниками международного механизма (COVAX), запущенного Всемирной организацией здравоохранения совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям.

По программе страны с высоким уровнем доходов оплачивают вакцины, облегчая доступ к ним развивающихся государств. Однако, согласно оценкам экспертов, в рамках COVAX в текущем году можно вакцинировать не более 20 процентов населения Африки. Это недостаточно для того, чтобы остановить эпидемию COVID-19.