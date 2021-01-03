Курс биткоина обновил исторический максимум

Стоимость биткоина 3 января обновила исторический максимум, превысив 34 тысячи долларов.

Так, на бирже Binance - крупнейшей по объему торгов криптовалютами - в 8:30 утра биткоин стоил 34 102 доллара. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, к 08:31 мск биткоин подорожал на 16,56%, до 34 193 долларов.

Еще в начале декабря эксперты прогнозировали очередное подорожание биткоина. Так, ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич утверждал, что в ближайшее время самая популярная криптовалюта сможет преодолеть рубеж в 20 тысяч долларов, но в дальнейшем пределы будут зависеть от волн фиксации прибыли.

По его словам, "новое удорожание может привлечь на крипторынок новых розничных инвесторов - только теперь это будет больше не майнинг-мания, а стремление собрать портфель из активов с защитой от обесценения валют и экономических бизнес-циклов".