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03.01.2021 09:10
Рубрика: Экономика

Курс биткоина обновил исторический максимум

Текст: Елена Манукиян

Стоимость биткоина 3 января обновила исторический максимум, превысив 34 тысячи долларов.

Фото: EPA-EFE/Bryan R. Smith
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Так, на бирже Binance - крупнейшей по объему торгов криптовалютами - в 8:30 утра биткоин стоил 34 102 доллара. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, к 08:31 мск биткоин подорожал на 16,56%, до 34 193 долларов.

Еще в начале декабря эксперты прогнозировали очередное подорожание биткоина. Так, ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич утверждал, что в ближайшее время самая популярная криптовалюта сможет преодолеть рубеж в 20 тысяч долларов, но в дальнейшем пределы будут зависеть от волн фиксации прибыли.

По его словам, "новое удорожание может привлечь на крипторынок новых розничных инвесторов - только теперь это будет больше не майнинг-мания, а стремление собрать портфель из активов с защитой от обесценения валют и экономических бизнес-циклов".

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