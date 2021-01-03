Мечты о свободе: от Дюрера до Пистолетто. Главные выставки 2021 года

Сразу несколько зарубежных выставок из "пандемийного" 2020-го перекочевали в планы 2021 года. К ним добавились несколько многообещающих международных межмузейных проектов, которые пока выглядят первыми ласточками постпандемийной эры. И - вуаля! - закрытые для людей границы открывают произведения искусства.

Билл Виола. Путешествие души

ГМИИ имени А.С.Пушкина, 2 марта - 1 июня 2021

Билл Виола. Четыре работы из серии "Мученики".

Билл Виола соединил страстный интерес к искусству Возрождения с увлечением новыми цифровыми технологиями. Этот пионер видеоарта готов соперничать с самим Микеланджело. По крайней мере в 2019 году в Королевской академии Лондона была выставка, где видеоинсталляции Билла Виолы встречались с рисунками Микеланджело и мраморным тондо "Мадонна с младенцем и юным Иоанном Крестителем" из собрания Академии. Также Виола сделал работы для собора Святого Павла в Лондоне.

В России его видеоинсталлция "Море безмолвия" приобретена для Эрмитажа, где она показывалась на выставке в 2014 году. А первый раз в России работа Билла Виолы - "Встреча" (1995), созданная по мотивам "Встречи Марии и Елизаветы" Якопо Понтормо, появилась на первой Московской биеннале современного искусства в 2005 году, как раз в залах ГМИИ имени А.С. Пушкина. Поэтому нынешняя выставка "Билл Виола. Путешествие души" выглядит своего рода продолжением традиции. Впервые здесь будут показаны видеоинсталляции "Огненная женщина" (2005), "Квинтет изумленных" (2000) и четыре работы из серии "Мученики" (2014).

Лучшего героя для направления "Пушкинский XXI", который перекидывает мостик от классики к современности, трудно сыскать.

Альбрехт Дюрер. Шедевры Гравюры

Исторический музей, 29 марта - 28 июня

Российско-итальянский проект откроется в Историческом музее, который в этом году отмечает 150 лет со дня основания. Выставка гравюр Альбрехта Дюрера из коллекции Городских музеев Брешии станет первой в международном проекте ГИМа с итальянскими музеями. Он так и называется "Сокровища музеев Италии в Историческом музее" и рассчитан на несколько лет.

Среди 146 гравюр Дюрера, которые будут показаны на выставке, пять - из собрания Исторического музея. Знаменитые листы из серии "Апокалипсис", "Меланхолия", "Адам и Ева", что уж говорить, очень созвучны нынешним настроениям. Кто бы мог подумать еще пару лет назад, что эти гравюры Дюрера будут восприниматься словно актуальный коммент из поста в Instagram?

"Железный век. Европа без границ"

Исторический музей, 15 апреля - 15 июля

Строго говоря, эта эпохальная выставка, которая продолжает представлять публике сокровища из закромов перемещенных ценностей в собраниях Исторического музея, Государственного Эрмитажа, ГМИИ имени А.С. Пушкина и Музея доисторического периода и ранней истории Государственных музеев Берлина, приедет в Москву из Петербурга. Сейчас она открыта в Эрмитаже.

"Каждый из археологических комплексов, будь то Гальштатский могильник, давший название древней культуре VIII-V веков до н.э., что выросла на торговле солью, или наши скифские курганы, или могильники VIII-VII веков до н.э. в Баксанском районе около села Заюково, где научные экспедиции работают с 2014 года, открывает огромный пласт культуры. Каждый из этих комплексов может быть представлен на отдельной выставке. А здесь они все вместе - и вещи из кургана Солоха, и из Гаштальтского могильника, с берегов Дуная и Пинеги… Увидеть их всех вместе - это редчайший шанс. Это все равно как с высоты птичьего полета увидеть всю Европу, но - три тысячи лет назад", - рассказывал Михаил Пиотровский перед открытием выставки в Эрмитаже.

Среди 1600 экспонатов - потрясающие воображение вещи: серебряные сосуды скифов, коринфский шлем, украшения боевых колесниц кельтов V в. до н.э. А рядом - бронзовая фигурка копьеметателя рубежа VI-V веков до н.э., найденная в Северной Италии, где-то в Умбрии. Копьеметатель выглядит, словно предок скульптур Джакометти. Он прибыл из берлинского Музея преистории и древней истории. Или бронзовая пластина на пояс рубежа VI-V вв. до н.э., тоже из Музеев Берлина! Среди персонажей процессии, изображенной на ней, - человек в шапке с бычьими рогами, копьеносец и мужчина с топором, хищная птица с длинным изогнутым клювом и человек, простирающей руку к присевшему перед ним волку. Любопытно, что секиру рубежа VII - начало VI в. до н.э. (ГИМ), найденную на берегах Пинеги, тоже украшает голова хищной птицы, а сбоку - стилизованное изображение профиль головы волка, с оскаленной пастью, острыми клыками.

"Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии"

Новая Третьяковка, Крымский Вал, 10, залы 60-61, 22 апреля - 22 августа

Алексей Гаврилович Венецианов На жатве. Лето. Середина 1820-х

Совместный проект Третьяковской галереи и Государственных художественных собраний Дрездена, откроется в рамках года Германии в России-2020/21 под патронатом МИД двух стран.

Если вам нравится "Последний день Помпеи" Брюллова, романтические портреты Кипренского, стихи Жуковского и ранний Пушкин, то эта выставка - точно для вас. Она будет показана и в Москве, и в Дрездене. Объединяет работы Каспара Давида Фридриха, Филиппа Отто Рунге, Иоганна Овербека, Александра Иванова, Алексея Венецианова, Ореста Кипренского, Карла Брюллова и других художников первой четверти XIX века. Всего 150 полотен, плюс архивные материалы и раритеты из немецких и российских собраний.

Но на этом время мечтателей не заканчивается. Эпоха романтизма в этом масштабном проекте рассматривается как начало формирования современного мировоззрения. Одна из его опор - духовная и творческая свобода как основа творчества. Это позволяет выстроить диалог между картинами русских и немецких романтиков XIX века и произведениями современных художников, таких, как Гвидо ван дер Верве, Джеймс Тарелл, Николай Полисский, Хироси Сугимото, Андрей Кузькин, Сьюзен Филипс…

Микеланджело Пистолетто

Московский музей современного искусства, Петровка, 25, 4 июня - 12 сентября

Ретроспектива Микеланджело Пистолетто, одного из лидеров движенияArte Povera, задуманная как совместный проект ММОМА с итальянской галеерей Giorgio Persano, должна была открыться в 2020-м. По понятным причинам выставка "перекочевала" в планы нынешнего года. Несколько инсталляций автор делает специально для выставки в Москве. Ждем, не загадывая вдаль…

"Сокровища Акротири"

ГМИИ имени А.С.Пушкина, 20 июня - 15 сентября

Сокровища Акротири.

Раскопки на острове Санторини, в Акротири, иногда сравнивают с раскопками в Помпеях. Но цивилизация, погибшая под пеплом, лавой и волнами цунами после извержения вулкана, здесь существовала много раньше, в бронзовом веке. В отличие от Помпей, люди, жившие в Акротири в 1646-1500 годах до н.э., успели спастись, оставив свои дома и покинув остров. Ни одного погибшего на раскопках не найдено. Но пепел сохранил убранство домов, фрески, керамику, вещи, свидетельствующие о высоком уровне развития эгейской цивилизации. Находки записей с помощью критских иероглифов позволяют считать эту цивилизацию критско-минойской. Той, что существовала на Крите во времена бронзового века. Мифы о лабиринте Миноса, мастере Дедале и полете Икара - оттуда родом.

К Году истории России и Греции ГМИИ им. А.С. Пушкина совместно с Министерством культуры Греции покажет выставку уникальных произведений искусства той цивилизации XVIII-XVII веков до н. э., найденных во время раскопок. Многие из них никогда не покидали пределы Греции.

На выставке можно будет увидеть VR-модель Акротири, разработанную Лабораторией Касперского.

Выставочные планы и изображения

Ян Фабр

Манеж, Петербург, август-октябрь

После выставки в Эрмитаже четыре года назад "Ян Фабр: рыцарь отчаяния - воин красоты" бельгийского режиссера, драматурга, художника, потомка знаменитого биолога в России хорошо знают. С того времени у нас успели издать его книгу "Ночные дневники. Избранное". Теперь - новая выставка в Петербургском Манеже.

Кроме скульптур и рисунков Яна Фабра, зрителям обещают семь фильмов-перформансов, в том числе созданный в 2020 году "Не единожды".

Индия. Новое искусство

Новая Третьяковка, Крымский вал, Западное крыло, 2-3 сентября 2021 - январь 2022

Выставка современного индийского искусства, которую Третьяковская галерея делает при поддержке Музея искусств Кирана Надара, ожидалась в 2020 году. Но пандемия внесла коррективы в план музеев. Теперь выставку, где на одной площадке встретятся самые яркие звезды индийского современного искусства, в том числе Мриналини Мукерджи, Субодх Гупта, Амар Канвар, Шилпа Гупта, Анита Дюбе и Аниш Капур, обещают открыть этой осенью.

Работая в разных техниках, используя возможности новейших медиа, художники обращаются к традициям Индии

В России видели инсталляцию Аниша Капура, лауреата премии Тёрнера, члена Королевской академии художеств. Его выставка "Моя алая родина" была в 2015 году в Еврейском музее и центре толерантности в рамках 6-й Московской биеннале современного искусства. Имя Субодха Гупты тоже знакомо: его инсталляции "Дорога домой" (2000), "Голодный Бог" (2006) можно было увидеть на выставке искусства из собрания Франсуа Пино в музее "Гараж". Кроме того, десять лет назад в Большом театре он оформлял балетную постановку Анжелена Прельжокажа "Апокалипсис".

Но работы других художников российской публике незнакомы. Тем интереснее проект, который обещает стать событием не только московской, но и мировой арт-сцены.

ftp://press.tretyakov.ru/2020/India/

Томас Деманд

Музей современного искусства "Гараж", 11 сентября 2021 - 30 января 2022

Томас Деманд.

Немецкий фотограф Дюссельдорфской школы Томас Деманд вообще-то скульптор по образованию. Но то, что он делает, больше похоже на архитектурные модели интерьеров, сделанные из картона и бумаги. При этом он обычно выбирает в качестве своих "героев" интерьеры из фотографий, найденных в прессе. Вот эти модели он и фотографирует. Причем так, чтобы фотография могла выдержать увеличение до "натурального размера". Огромные фотографии этих "бумажных" интерьеров выглядят двойниками реальности. Модели интерьеров он уничтожает после съемки (а мог бы, например, приберечь для коллекционеров). В результате фотография предлагает вглядываться в воображаемое пространство исчезнувшей модели, увиденной когда-то на случайном снимке. Фотография по факту для зрителя остается единственной "прочной" опорой реальности.

Первая в России выставка Томаса Деманда планируется с участием немецкого критика и режиссера Александра Клуге и японского архитектурного бюро SANAA. Клуге предложит три киноответа на фотографии Деманда "Глобусы", "Руина" и "Хранилище". А японское архитектурное бюро SANAA оформит часть выставки с серией Деманда "model studies", посвященной архитектурным макетам.