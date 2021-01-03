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03.01.2021,  
11:00
Текст:  Антон Валагин

MW: Обновленный Су-57 станет самым мощным истребителем в мире

С двигателем второго этапа "изделие 30" российский самолет пятого поколения Су-57 сможет претендовать на звание самого мощного истребителя в мире, пишет MilitaryWatch. Хотя и нынешнюю силовую установку АЛ-41 слабосильной никак не назовешь.

Мощность АЛ-41 - помимо Су-57 он приводит в движение Су-35, - всего на девять процентов уступает двигателю F119, которым оснащен истребитель пятого поколения F-22 Raptor. Он считается эталоном силы среди двухдвигательных истребителей.

Однако титул абсолютного чемпиона принадлежит мотору Pratt & Whitney F135 с истребителя F-35 Lightning II. У этого самолета двигатель всего один, зато на форсаже он выдает тягу в 19,5 тонны.

Для сравнения - максимальная тяга F119 15,8 тонны, АЛ-41Ф1 - 15 тонн. Однако F135 очень громоздок - его размеры не позволяют установить мотор на большинство других самолетов.

"Изделие 30" - одна из наиболее засекреченных разработок российского ВПК. Несмотря на то, что прототип Су-57 уже летает с новым двигателем, характеристики и описание силовой установки официально не раскрываются. По данным из открытых источников, мотор схож с предшественниками АЛ-31 и АЛ-41, однако все его агрегаты разработан заново с применением современных наработок. Результатом стал заметный рост всех основных характеристик.

Фото: U.S. Department of Defense/Wikimedia.org
Производство F-35 отложено на неопределенный срок

Важным отличием нового двигателя является его сопло. Как и АЛ-41, оно оснащено системой управления вектором тяги во всех ракурсах, но при этом заметно меньше и имеет иные обводы. А его задняя кромка неровной формы.

- Главные достоинства новой установки: вес, расход и удельная тяга. Такую тягу не выдает ни один двигатель в мире, - рассказал генеральный конструктор ОКБ имени Люльки Евгений Марчуков.

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