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Назван точный диагноз госпитализированного с COVID Василия Ланового

Наше кино
    03.01.2021, 14:35
Текст:   Олег Усков

У заразившегося коронавирусом и госпитализированного Народного артиста СССР Василия Ланового на фоне COVID-19 диагностирована пневмония, поражено 5% легких.

Фото: kinopoisk.ru
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на супругу актера, Народную артистку РСФСР Ирину Купченко, которая также заразились и проходит лечение дома.

"Василий Семенович сдавал 31 декабря тест на антитела, у него их оказалось большое количество. Он сдавал ПЦР-тест, который показал положительный результат", - рассказала она. По словам Купченко, далее было принято решение сделать повторный тест, результаты которого также оказались положительными.

При этом актриса добавила, что Лановой "чувствует себя нормально", но, учитывая серьезный возраст - 86 лет, семья решила не рисковать и положить Василия Семеновича в клинику - "для поддержания состояния здоровья".

Фото: kino-teatr.ru
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Все спектакли с участием Купченко и Ланового, планировавшиеся на эту неделю в Театре имени Вахтангова, где служат артисты, будут заменены - Василий Семенович останется в больнице не менее чем на десять дней.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Известен по фильмам "Алые паруса", "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны".

В Театре им. Е. Б. Вахтангова служит с 1957 года.

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