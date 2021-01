Названы самые популярные у россиян в 2020 году песни

Ряд онлайн-сервисов подвел итоги ушедшего года, составив чарты наиболее востребованной у россиян в прошлом году музыки.

Портал РБК свел эти хит-парады в одном месте, обратив внимание, что рэпер Моргенштерн царит практически в каждом - за довольно редкими исключениями. Например, без него каким-то чудом обошлась платформа "Яндекс.Музыка", топ-10 которой выглядит так:

"Девочка, танцуй" - Artik & Asti, "Юность" - Dabro, Blinding Lights - The Weeknd, UNO - Little Big, "Луна не знает пути" - Тайпан & Agunda, "ЯТЛ" - Zivert, "Покинула чат" - Клава Кока, "Плачу на техно" - Cream Soda и Хлеб, "Краш" - Клава Кока & Niletto, Lovefool - Twocolors.

Но Тор-5 официально заработавшего в России летом Spotify от рэпера уже не спасся:

"Снова я напиваюсь" - Slava Marlow, "Дежавю" - kizaru, Dynamite - BTS, Cadillac - Моргенштерн и Элджей, Blinding Lights - The Weeknd.

Не уберегся от "Кадиллака" и Тор-10 Apple Music: "Комета" - Jony, "Любимка" - Niletto, Blinding Lights - The Weeknd, "Увезите меня на Дип-хаус" - Gayazov$ Brother$, Credo - Zivert, Cadillac - Morgenshtern и Элджей, Dance Monkey - Tones And I, "Девочка, танцуй" - Artik & Asti, X.O - The Limba & Andro, "Прятки" - HammAli & Navai.

И что уж тогда говорить про список от "ВКонтакте" (сервис Boom), где Моргенштерн занимает сразу две лидирующие строчки: "Луна не знает пути" - Тайпан & Agunda, РАТАТАТАТА - Моргенштерна и Вити АК и Cadillac - Моргенштерна и Элджея, "Сияй" - Ramil`, X.O - The Limba и Andro, Kosandra - Kosandra Miyagi & Andy Panda, "Девочка, танцуй" - Artik & Asti, "Поболело и прошло" - HENSY, "Двигаться" - Raim, "Юность" - Dabro.

При этом специалисты "Яндекс.Музыка" отметили в комментарии порталу, что в последние годы у отечественных слушателей отчетливо "формировался рост интереса к русскоязычной музыке".