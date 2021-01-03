Новогоднее шоу Урганта покорило итальянскую прессу и "взорвало " соцсети

Влиятельные итальянские СМИ калибра Corriere della sera, La Repubblica, Il Tempo e Il Messaggero восхитились новогодним шоу "Урганта" Ciao 2020, назвав его "культовым произведением".

Римская La Repubblica сделала подробный разбор праздника all"italiana, упомянув всех его участников: от Zivert до Егора Крида. "Гротесковая сатира, но прежде всего признание в любви Италии и нашим мелодичным песням", - пишет издание.

"Ургант после этой программы вышел на международный уровень. Стереотипы об итальянском телевидении 1970-80-х годов становятся креативными жемчужинами, а все вместе - красивым посылом к единению в нынешнее время вынужденного разделения", - отмечает Il Messaggero.

Благодаря отсутствию языкового барьера, российское шоу облетело все итальянские соцсети и мессенджеры, в особенности Whatsapp.

"Русское шоу полностью на итальянском языке, действие которого происходит в 1980-х годах. Они выучили итальянский язык, запомнили реплики и перевели песни. Есть обиженные, но я считаю, что это большая дань уважения Италии", - пишет пользователь Твиттер Micozzo.

По словам автора под псевдонимом Andrea B., CIAO2020 превзошло по качеству подобные шоу, выходящие на итальянском ТВ.