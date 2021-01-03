В России предложили запретить передвижные зверинцы

Депутаты госсобрания - курултая Республики Башкортостан предлагают запретить в России создание и деятельность передвижных зоопарков, цирков и дельфинариев.

Соответствующий законопроект, касающийся внесения изменений в статью 15 Федерального закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", республиканский парламент направил председателю Госдумы Вячеславу Володину, а также в профильный думский Комитет по экологии и охране окружающей среды.

- Необходимость предлагаемого запрета назрела давно и обусловлена многими факторами, связанными с антигуманным содержанием животных в подобных заведениях. Как правило, животные в передвижных зверинцах постоянно ютятся в тесных клетках, являющихся, по сути, тюремными камерами. Животные лишены надлежащего ухода и питания, ветеринарного обслуживания, - прокомментировал председатель госсобрания - курултая РБ Константин Толкачев.

По его словам, в результате негуманного обращения животные становятся в передвижных зверинцах агрессивными и опасными. И в Башкортостане, а также других регионах неоднократно были зафиксированы случаи агрессивного поведения животных в отношении посетителей.

- В итоге, на первый взгляд, полезная цель - показать диких животных людям, не имеющим возможности посетить стационарный зоопарк, превращается в издевательство как над самими животными, так и над теми, кто пришел на них посмотреть. В таких заведениях животные являются орудиями заработка для их владельцев, - подчеркнул он.

Кстати

Во многих странах деятельность мобильных зоопарков находится под запретом. То же самое касается и передвижных дельфинариев, так как во время перевозки дельфины ютятся в тесных контейнерах, что доставляет им, привыкшим за день проплывать десятки километров, большие страдания.

Планируется, что законопроект будет рассмотрен в весеннюю сессию. В случае одобрения документ вступит в силу через полгода, чтобы владельцы передвижных зоопарков, цирков и дельфинариев смогли организовать стационарный режим работы, обеспечив животным достойные условия содержания.