Пенсионеры собираются зарабатывать в интернете

Каждый пятый россиянин признался, что после выхода на пенсию хотел бы стать блогером и зарабатывать на этом деньги. Произошло это во время опроса, который в конце прошлого года проводили негосударственный пенсионный фонд Сбербанка и портал "Рамблер".

Насколько это реально? Какими навыками должен обладать блогер? И сколько действительно можно заработать? Об этом корреспонденты "Российской газеты" спросили у специалиста по маркетингу в социальных сетях Дарьи Генералюк и преподавателя онлайн-университета Skillbox Оксаны Балашовой.

Видео, фото, орфография

Дарья, какими знаниями и навыками нужно обладать пенсионеру, чтобы стать блогером?

Дарья Генералюк: У людей старшего поколения есть огромный плюс - это большой жизненный опыт во многих сферах жизни. Но его нужно уметь правильно преподнести, поэтому без определенных навыков здесь не обойтись. Видеоблогер должен уметь снимать и монтировать видео, а значит необходимо изучить соответствующие программы. Сейчас очень много легких в освоении приложений на смартфоны. Потребуется совсем немного времени и практики, чтобы научиться.

Для Instagram очень важно качество картинки, поэтому придется постараться для создания хороших фото и видео. Необходимо уметь работать с камерой на телефоне, это совсем несложно. Тем более, что хорошие камеры сейчас установлены почти во всем моделях. Важно также хорошее освещение.

Если блог будет вестись в текстовом формате, то важен навык последовательного изложения своих мыслей. А для проверки орфографии также можно использовать приложения или сайты. Для прямой продажи товаров особых навыков не нужно, важно только уметь сделать приятное глазу фото и представить понятное и "вкусное" описание товара.

Оксана, говорят, блогеру очень помогает чувство юмора. Это так?

Оксана Балашова: Безусловно, нужно обладать коммуникабельностью, чувством юмора и изрядной стрессоустойчивостью. Негатива в социальных сетях много - ему надо уметь противостоять.

Вообще, из-за ложного отношения к блогерству, как к развлечению, складывается впечатление, что и деньги к ним приходят легко. На самом же деле блогерство можно сравнить с собственным бизнесом. То есть, сначала вы вкладываете в него, и только спустя какое-то время он начинает работает на вас. Но без постоянного развития бизнес перестанет расти. Будьте готовы много работать.

Кроме того, чтобы стать популярным блогером, надо как минимум быть экспертом в том предмете, о котором хотите говорить с аудиторией. Нужны хотя бы базовые знания в сфере маркетинга и SMM. Точно не будут лишними аналитические навыки - нужно уметь анализировать конкурентов, рынок, аудиторию.

Начнете с двух тысяч

А еще говорят, что блогеры буквально со старта миллионами ворочают от рекламы брендовых товаров.

Оксана Балашова: Бывает и так, что случайно снятый ролик набирает за час миллион просмотров. Итогда к автору действительно обращаются крупные бренды. Но это исключения.

Обычно, чтобы блог стал приносить доход, нужно наработать свою - и весьма обширную - аудиторию. Размер аудитории, а значит и доход, будет зависеть от сферы, в которую заходит начинающий блогер, от работоспособности самого автора, его собственных компетенций и личного опыта. А рекламодатели смотрят на охваты, показы, вовлеченность аудитории, качество подписчиков (чтобы не было накруток).

А когда реально пойдет заработок? И надо ли с него платить налоги?

Оксана Балашова: Первые полгода активного развития блога рассчитывать на монетизацию - это утопия. Но когда дела пойдут на лад и начнут приносить доход, нужно декларировать свои доходы и платить налоги. Для начала, достаточно самозанятости.

К тому же большинство рекламодателей охотнее сотрудничают с теми блогерами, кто официально зарегистрирован и может предоставить отчетные и закрывающие документы после оказания рекламных услуг. Планок предельного дохода нет. Все зависит от продукта (или продуктов), которые выпускает блогер. На одной "говорящей голове" блог монетизировать невозможно.

И все-таки на какой уровень дохода можно выйти?

Дарья Генералюк: Если кратко: от пары тысяч до средней зарплаты по региону. Далее при использовании определенных инструментов бизнеса, можно продолжать увеличивать доход.

Для справки: В октябре прошлого года в среднем по стране начисленная зарплата работников составила 49 тысяч 539 рублей в месяц. В некоторых регионах она была больше, а в некоторых - меньше.

Времени не жалейте

Сколько времени придется тратить на развитие блога?

Дарья Генералюк: Все очень индивидуально и снова зависит от выбранной деятельности. Представим себе: вы снимаете кулинарное видео. Процесс подготовки к съемке занимает от 30 минут (выставить свет, приготовить продукты, подготовить телефон, соорудить импровизированный штатив или установить телефон на готовый).

Сам процесс съемки как минимум занимает время, равное времени на приготовление блюда, а ведь бывают еще неудачные дубли. Затем видео нужно смонтировать, на это может уйти от получаса до нескольких часов. Могу предположить, что на создание одного видео будет уходить один-два дня.

Если вы что-то делаете на продажу: нужно время на создание продукта (под продуктом я подразумеваю и носочки, и пельмени), плюс время на то, чтобы это прорекламировать. Например, разослать ваше предложение по группам объявлений в Одноклассниках или регулярно подписываться на потенциальных покупателей в Instagram, чтобы вас заметили.

Ваш заработок будет пропорционален количеству времени, которое вы уделяете своему делу. Чем больше людей о вас узнает, тем больше купит в перспективе.

Советы начинающим блогерам от Оксаны Балашовой:

1. Любить то, чем вы занимаетесь.

2. Найти свою нишу и аудиторию, которой будете интересны.

3. Относиться к блогерству, как к бизнесу.

4. Быть искренним и честным.

5. Постоянно учиться и верить в свои силы.

Советы начинающим блогерам от Дарьи Генералюк:

Во-первых, ничего не бойтесь. Мир онлайн тот же, что и вокруг, просто вы его не видите. За всеми действиями стоят обычные люди, такие же, как и вы.

Во-вторых, пробуйте. Интернет на то и интернет: если не получается что-то одно, всегда можно попробовать другое. Не отчаивайтесь, если не получается с первого раза. Открою вам секрет: даже самые успешные блогеры совершали и совершают фатальные ошибки и сталкиваются с провалами. Это нормально.

В-третьих, не бойтесь просить о помощи. Не знать чего-то - это тоже нормально. Никто еще не родился с умением делать все на свете. Спросите, и вам ответят. И главное! Не ждите в первый же месяц прибыли.