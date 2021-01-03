Пенсионеры собираются зарабатывать в интернете

Новости

Федерация лыжных гонок РФ оспорила наказание Червоткина на "Тур де Ски" 09:18
Курс биткоина обновил исторический максимум 09:10
На Камчатке восемь человек оказались запертыми в горящем здании 08:55
В Волжском СК проверит взрыв и гибель двух человек в гаражном боксе 08:23
Российские моряки не поняли причину задержания в Ливии 08:19
Перечислены условия для вакцинации от коронавируса 08:09
В болгарских горах произошло пять инцидентов с туристами 07:43
Названа новая причина лишения водительских прав 06:50
В бундестаге назвали "самоубийством" отказ от "Северного потока-2" 06:19
Tesla поставила рекордное число электромобилей в 2020 году 04:36
В Хабаровском крае увеличат выплаты на третьего ребенка 04:34
На Сахалине восстановили движение по закрытым из-за метели дорогам 04:05
В Мичигане разбился легкомоторный самолет 03:40
Американский телеведущий Ларри Кинг госпитализирован с COVID-19 02:49
В Грузии вновь ввели карантинные ограничения из-за коронавируса 02:37
В мире за сутки выявлено более 616 тысяч случаев заражения COVID-19 02:17
Андрей Максимов: Постоянство было удивительной чертой Владимира Коренева 01:43
Освобожденные в Ливии россияне и гражданин Украины прилетели в Москву 01:25
В США 11 сенаторов оспорят результаты президентских выборов 00:20
Эксперт оценил отказ норвежской фирмы от сертификации "Северного потока-2" 02.01.2021
Стали известны дата и время полуфиналов МЧМ по хоккею 02.01.2021
В первые сутки нового года в Подмосковье родились 117 детей 02.01.2021
РФПИ готов начать на Украине клинические испытания вакцины от COVID-19 02.01.2021
Путин подписал указ о праздновании 100-летия Московской филармонии 02.01.2021
МВД: Дроганов осенью сам ушел с поста начальника столичной ГИБДД 02.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
03.01.2021 09:00
Рубрика: Экономика

Пенсионеры собираются зарабатывать в интернете

Текст: Юлия Гарднер, Екатерина Дементьева
Каждый пятый россиянин признался, что после выхода на пенсию хотел бы стать блогером и зарабатывать на этом деньги. Произошло это во время опроса, который в конце прошлого года проводили негосударственный пенсионный фонд Сбербанка и портал "Рамблер".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Насколько это реально? Какими навыками должен обладать блогер? И сколько действительно можно заработать? Об этом корреспонденты "Российской газеты" спросили у специалиста по маркетингу в социальных сетях Дарьи Генералюк и преподавателя онлайн-университета Skillbox Оксаны Балашовой.

Видео, фото, орфография

Дарья, какими знаниями и навыками нужно обладать пенсионеру, чтобы стать блогером?

Дарья Генералюк: У людей старшего поколения есть огромный плюс - это большой жизненный опыт во многих сферах жизни. Но его нужно уметь правильно преподнести, поэтому без определенных навыков здесь не обойтись. Видеоблогер должен уметь снимать и монтировать видео, а значит необходимо изучить соответствующие программы. Сейчас очень много легких в освоении приложений на смартфоны. Потребуется совсем немного времени и практики, чтобы научиться.

Для Instagram очень важно качество картинки, поэтому придется постараться для создания хороших фото и видео. Необходимо уметь работать с камерой на телефоне, это совсем несложно. Тем более, что хорошие камеры сейчас установлены почти во всем моделях. Важно также хорошее освещение.

Если блог будет вестись в текстовом формате, то важен навык последовательного изложения своих мыслей. А для проверки орфографии также можно использовать приложения или сайты. Для прямой продажи товаров особых навыков не нужно, важно только уметь сделать приятное глазу фото и представить понятное и "вкусное" описание товара.

Оксана, говорят, блогеру очень помогает чувство юмора. Это так?

Оксана Балашова: Безусловно, нужно обладать коммуникабельностью, чувством юмора и изрядной стрессоустойчивостью. Негатива в социальных сетях много - ему надо уметь противостоять.

Фото: Like Nastya/wikimedia.org
Шестилетняя россиянка попала в список самых высокооплачиваемых блогеров

Вообще, из-за ложного отношения к блогерству, как к развлечению, складывается впечатление, что и деньги к ним приходят легко. На самом же деле блогерство можно сравнить с собственным бизнесом. То есть, сначала вы вкладываете в него, и только спустя какое-то время он начинает работает на вас. Но без постоянного развития бизнес перестанет расти. Будьте готовы много работать.

Кроме того, чтобы стать популярным блогером, надо как минимум быть экспертом в том предмете, о котором хотите говорить с аудиторией. Нужны хотя бы базовые знания в сфере маркетинга и SMM. Точно не будут лишними аналитические навыки - нужно уметь анализировать конкурентов, рынок, аудиторию.

Начнете с двух тысяч

А еще говорят, что блогеры буквально со старта миллионами ворочают от рекламы брендовых товаров.

Оксана Балашова: Бывает и так, что случайно снятый ролик набирает за час миллион просмотров. Итогда к автору действительно обращаются крупные бренды. Но это исключения.

Фото: iStock
Российские видеоблогеры заработали 12,6 млрд рублей в 2020 году

Обычно, чтобы блог стал приносить доход, нужно наработать свою - и весьма обширную - аудиторию. Размер аудитории, а значит и доход, будет зависеть от сферы, в которую заходит начинающий блогер, от работоспособности самого автора, его собственных компетенций и личного опыта. А рекламодатели смотрят на охваты, показы, вовлеченность аудитории, качество подписчиков (чтобы не было накруток).

А когда реально пойдет заработок? И надо ли с него платить налоги?

Оксана Балашова: Первые полгода активного развития блога рассчитывать на монетизацию - это утопия. Но когда дела пойдут на лад и начнут приносить доход, нужно декларировать свои доходы и платить налоги. Для начала, достаточно самозанятости.

К тому же большинство рекламодателей охотнее сотрудничают с теми блогерами, кто официально зарегистрирован и может предоставить отчетные и закрывающие документы после оказания рекламных услуг. Планок предельного дохода нет. Все зависит от продукта (или продуктов), которые выпускает блогер. На одной "говорящей голове" блог монетизировать невозможно.

И все-таки на какой уровень дохода можно выйти?

Дарья Генералюк: Если кратко: от пары тысяч до средней зарплаты по региону. Далее при использовании определенных инструментов бизнеса, можно продолжать увеличивать доход.

Для справки: В октябре прошлого года в среднем по стране начисленная зарплата работников составила 49 тысяч 539 рублей в месяц. В некоторых регионах она была больше, а в некоторых - меньше.

Времени не жалейте

Сколько времени придется тратить на развитие блога?

Дарья Генералюк: Все очень индивидуально и снова зависит от выбранной деятельности. Представим себе: вы снимаете кулинарное видео. Процесс подготовки к съемке занимает от 30 минут (выставить свет, приготовить продукты, подготовить телефон, соорудить импровизированный штатив или установить телефон на готовый).

О чем рассказывают в Сети сельские блогеры

Сам процесс съемки как минимум занимает время, равное времени на приготовление блюда, а ведь бывают еще неудачные дубли. Затем видео нужно смонтировать, на это может уйти от получаса до нескольких часов. Могу предположить, что на создание одного видео будет уходить один-два дня.

Если вы что-то делаете на продажу: нужно время на создание продукта (под продуктом я подразумеваю и носочки, и пельмени), плюс время на то, чтобы это прорекламировать. Например, разослать ваше предложение по группам объявлений в Одноклассниках или регулярно подписываться на потенциальных покупателей в Instagram, чтобы вас заметили.

Ваш заработок будет пропорционален количеству времени, которое вы уделяете своему делу. Чем больше людей о вас узнает, тем больше купит в перспективе.

Советы начинающим блогерам от Оксаны Балашовой:

1. Любить то, чем вы занимаетесь.

2. Найти свою нишу и аудиторию, которой будете интересны.

3. Относиться к блогерству, как к бизнесу.

4. Быть искренним и честным.

5. Постоянно учиться и верить в свои силы.

Советы начинающим блогерам от Дарьи Генералюк:

Во-первых, ничего не бойтесь. Мир онлайн тот же, что и вокруг, просто вы его не видите. За всеми действиями стоят обычные люди, такие же, как и вы.

Фото: istock
Названы самые богатые российские видеоблогеры на YouTube

Во-вторых, пробуйте. Интернет на то и интернет: если не получается что-то одно, всегда можно попробовать другое. Не отчаивайтесь, если не получается с первого раза. Открою вам секрет: даже самые успешные блогеры совершали и совершают фатальные ошибки и сталкиваются с провалами. Это нормально.

В-третьих, не бойтесь просить о помощи. Не знать чего-то - это тоже нормально. Никто еще не родился с умением делать все на свете. Спросите, и вам ответят. И главное! Не ждите в первый же месяц прибыли.

Экономика Работа Экономика Работа Занятость Экономика Работа Зарплата

Главное сегодня

В ВОЗ оценили действия российских медиков в пандемию как образцовые
В бундестаге назвали "самоубийством" отказ от "Северного потока-2"
Обнаруживший Эболу ученый предупредил о новых опасностях
Курс биткоина обновил исторический максимум
РФПИ готов начать на Украине клинические испытания вакцины от COVID-19
Роструд напомнил, сколько дней россияне будут отдыхать в 2021 году
Во что лучше инвестировать в 2021 году