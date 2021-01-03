Первые дни января в Москве прошли без нарушений антиковидных мер

Роспотребнадзор не выявил в столице нарушений санитарно-эпидемиологических требований за первые два дня Нового года. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс- службу Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства проверили 1 и 2 января клуб "16 Тонн", МТД имени Пушкина, Дворец спорта "Мегаспорт" и концертный зал гостиницы "Космос".

Кроме того, проверки прошли в четырех магазинах детских товаров сети ООО "Победа".

Пресс-служба сообщает: "Противоэпидемические мероприятия на всех объектах были соблюдены. В закрытых помещениях проводилась дезинфекция, масочный режим и социальная дистанция соблюдались".