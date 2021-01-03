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Рубрика: Культура

Пять неочевидных фильмов для новогодних каникул

Текст: Инга Бугулова
"Ирония судьбы", "Один дома", "Карнавальная ночь", "Дневник Бриджит Джонс"... Если от классического набора новогодней телепрограммы вы немного устали, всегда можно выбрать, что посмотреть самому. "Российская газета" предлагает альтернативу - пять фильмов, способных подарить праздничное настроение, но незаслуженно обделенных вниманием.

"Эта веселая планета", 1973

Без советской классики Новый год - не Новый год. "Эта веселая планета" - комедия с любимыми актерами (Леонид Куравлев, Савелий Крамаров, Наталья Крачковская) и атмосферной музыкой (композитор Давид Тухманов), что уже само по себе гарантирует правильный настрой. А сюжет вот в чем - на празднование Нового года в одном из НИИ попадают прилетевшие на Землю инопланетяне.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Они уверены, что произведут фурор, однако среди публики в карнавальных костюмах их никто даже не замечает, а все попытки доказать внеземное происхождение воспринимаются как еще один элемент праздничной программы. В результате пришельцы проникаются духом Нового года и учатся чувствовать, плакать, любить. Этот футуристический мюзикл-капустник в СССР, как говорят, был вычеркнут из-за эмигрировавшего Савелия Крамарова, а сейчас практически забыт.

"Эта замечательная жизнь", 1946

Созвучное название и тоже классика, только американская. В США "Эта замечательная жизнь" выполняет ту же роль, что наша "Ирония судьбы". Ее традиционно показывают в рождественский сочельник, и она пользуется такой же народной любовью. События разворачиваются в канун Рождества. Отец семейства Джордж Бейли сожалеет о своей неудачной судьбе, многочисленных долгах и упущенных возможностях. Всю жизнь он старался поступать правильно, но у него почти никогда не оставалось времени на собственные дела. Любимая жена и дети бедствуют, банк требует возвращения долга, а его давняя мечта повидать мир, похоже, так никогда и не сбудется. Джордж отправляется к старому мосту, чтобы свести счеты с жизнью, но вместо этого совершает еще один добрый поступок...

"Сирота казанская", 1997

Сельская учительница Настя решила разыскать своего отца, которого никогда не видела. Она знает только его имя и то, как они с мамой, которой уже нет, когда-то познакомились. На опубликованное в газете письмо откликаются сразу три человека, причем каждый верит, что именно он отец Насти. Но события, как и положено в праздничную ночь, разворачиваются неожиданным образом. Этот режиссерский дебют Владимира Машкова почему-то редко показывают по телевизору, хотя он представляет собой идеальную новогодную комедию - тут и легкие, уморительные диалоги, и душевность, и атмосфера, и, наконец, поистине звездный состав: Олег Табаков, Валентин Гафт, Лев Дуров, Николай Фоменко.

"Рождественские хроники", 2018

Фильм "Рождественские хроники" вы, возможно, найдете в рекомендациях в Сети, но вот большую известность он почему-то не приобрел. Хотя располагает такими козырями как Курт Рассел в роли Санты, "от создателей "Один дома" и первых трех частей "Гарри Поттера", выпущен на платформе Netflix. Тем временем это красочная и современная (наконец-то!) рождественская история для всей семьи о приключениях брата и сестры, которые поначалу банально собираются записать появление Санты на видео, потом по неосторожности ломают его волшебные сани, а дальше - увидите сами.

Фото: КиноПоиск
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"Мелодия для шарманки", 2009

Ну и напоследок, картина для тех, кто устал от мишуры, гирлянд и приторности новогодней фильмотеки. Жанр рождественской трагедии известен давно (вспомним хотя бы Достоевского или Арденсена), его нам "Мелодией для шарманки" и представляет Кира Муратова. У двоих детей умирает мать, и накануне Рождества их собираются отправить в разные интернаты. Брат и сестра мириться с таким будущим не хотят и сбегают в большой город, чтобы найти своих отцов. Попав на улицу, Алена и Никита сталкиваются с миром, где до них никому нет дела, приходится бороться за выживание. В ролях среди прочих Олег Табаков, Рената Литвинова, Нина Русланова.

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