Пять неочевидных фильмов для новогодних каникул

"Ирония судьбы", "Один дома", "Карнавальная ночь", "Дневник Бриджит Джонс"... Если от классического набора новогодней телепрограммы вы немного устали, всегда можно выбрать, что посмотреть самому. "Российская газета" предлагает альтернативу - пять фильмов, способных подарить праздничное настроение, но незаслуженно обделенных вниманием.

"Эта веселая планета", 1973

Без советской классики Новый год - не Новый год. "Эта веселая планета" - комедия с любимыми актерами (Леонид Куравлев, Савелий Крамаров, Наталья Крачковская) и атмосферной музыкой (композитор Давид Тухманов), что уже само по себе гарантирует правильный настрой. А сюжет вот в чем - на празднование Нового года в одном из НИИ попадают прилетевшие на Землю инопланетяне.

Они уверены, что произведут фурор, однако среди публики в карнавальных костюмах их никто даже не замечает, а все попытки доказать внеземное происхождение воспринимаются как еще один элемент праздничной программы. В результате пришельцы проникаются духом Нового года и учатся чувствовать, плакать, любить. Этот футуристический мюзикл-капустник в СССР, как говорят, был вычеркнут из-за эмигрировавшего Савелия Крамарова, а сейчас практически забыт.

"Эта замечательная жизнь", 1946

Созвучное название и тоже классика, только американская. В США "Эта замечательная жизнь" выполняет ту же роль, что наша "Ирония судьбы". Ее традиционно показывают в рождественский сочельник, и она пользуется такой же народной любовью. События разворачиваются в канун Рождества. Отец семейства Джордж Бейли сожалеет о своей неудачной судьбе, многочисленных долгах и упущенных возможностях. Всю жизнь он старался поступать правильно, но у него почти никогда не оставалось времени на собственные дела. Любимая жена и дети бедствуют, банк требует возвращения долга, а его давняя мечта повидать мир, похоже, так никогда и не сбудется. Джордж отправляется к старому мосту, чтобы свести счеты с жизнью, но вместо этого совершает еще один добрый поступок...

"Сирота казанская", 1997

Сельская учительница Настя решила разыскать своего отца, которого никогда не видела. Она знает только его имя и то, как они с мамой, которой уже нет, когда-то познакомились. На опубликованное в газете письмо откликаются сразу три человека, причем каждый верит, что именно он отец Насти. Но события, как и положено в праздничную ночь, разворачиваются неожиданным образом. Этот режиссерский дебют Владимира Машкова почему-то редко показывают по телевизору, хотя он представляет собой идеальную новогодную комедию - тут и легкие, уморительные диалоги, и душевность, и атмосфера, и, наконец, поистине звездный состав: Олег Табаков, Валентин Гафт, Лев Дуров, Николай Фоменко.

"Рождественские хроники", 2018

Фильм "Рождественские хроники" вы, возможно, найдете в рекомендациях в Сети, но вот большую известность он почему-то не приобрел. Хотя располагает такими козырями как Курт Рассел в роли Санты, "от создателей "Один дома" и первых трех частей "Гарри Поттера", выпущен на платформе Netflix. Тем временем это красочная и современная (наконец-то!) рождественская история для всей семьи о приключениях брата и сестры, которые поначалу банально собираются записать появление Санты на видео, потом по неосторожности ломают его волшебные сани, а дальше - увидите сами.

"Мелодия для шарманки", 2009

Ну и напоследок, картина для тех, кто устал от мишуры, гирлянд и приторности новогодней фильмотеки. Жанр рождественской трагедии известен давно (вспомним хотя бы Достоевского или Арденсена), его нам "Мелодией для шарманки" и представляет Кира Муратова. У двоих детей умирает мать, и накануне Рождества их собираются отправить в разные интернаты. Брат и сестра мириться с таким будущим не хотят и сбегают в большой город, чтобы найти своих отцов. Попав на улицу, Алена и Никита сталкиваются с миром, где до них никому нет дела, приходится бороться за выживание. В ролях среди прочих Олег Табаков, Рената Литвинова, Нина Русланова.