Администрация действующего президента Дональда Трампа проводила наиболее жесткую политику в отношении России, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

По его словам, начиная с 2017 года администрация ввела санкции против более, чем 365 российских целей. "Больше тут нечего говорить, посмотрите на факты", - написал Помпео в Twitter. Он утверждал, что якобы это было ответом на "дестабилизирующие" действия России на Украине и по всей Европе.

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен полагает, что Вашингтон ввел так много санкций в отношении России, что не практически не осталось возможности для введения дополнительных ограничений.

После президентских выборов в США должны осознать, что антироссийская политика вредит им самим. Москва не теряет в этом надежды, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В то же время, Россия реалистично оценивает перспективу двустороннего взаимодействия и не завышает планку ожиданий. Нынешняя политика Вашингтона имеет открыто антироссийский характер, передает ТАСС.