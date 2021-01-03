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Рубрика: В мире

Помпео рассказал о жесткой политике Трампа в отношении России

Текст: Александр Саможнев
Майкл Помпео. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Майкл Помпео. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Майкл Помпео. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Администрация действующего президента Дональда Трампа проводила наиболее жесткую политику в отношении России, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

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По его словам, начиная с 2017 года администрация ввела санкции против более, чем 365 российских целей. "Больше тут нечего говорить, посмотрите на факты", - написал Помпео в Twitter. Он утверждал, что якобы это было ответом на "дестабилизирующие" действия России на Украине и по всей Европе.

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен полагает, что Вашингтон ввел так много санкций в отношении России, что не практически не осталось возможности для введения дополнительных ограничений.

После президентских выборов в США должны осознать, что антироссийская политика вредит им самим. Москва не теряет в этом надежды, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В то же время, Россия реалистично оценивает перспективу двустороннего взаимодействия и не завышает планку ожиданий. Нынешняя политика Вашингтона имеет открыто антироссийский характер, передает ТАСС.

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