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Рубрика: Общество

Более 1,6 тыс грантов за вклад в развитие МЭШ получили учителя в 2020 году

Текст: Любовь Проценко
В столице 877 педагогов из 323 школ в прошлом году получили гранты за вклад в развитие проекта "Московская электронная школа" ("МЭШ"). Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, в общей сложности было выдано более 1,6 тыс. грантов. Больше всего их получили учителя английского языка, начальной школы, а также русского языка и литературы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Московские учителя вносят загружают свои электронные образовательные материалы, которыми активно пользуются их коллеги и учащиеся. Поощряя самых активных авторов контента для библиотеки "МЭШ", правительство Москвы в 2017 году разработало систему грантов. Чтобы получить грант, необходимо разработать сценарий урока, образовательное приложение или электронное учебное пособие и разместить его в библиотеке "МЭШ". Награду получают преподаватели, к материалам которых обратились более 500 раз. Размер гранта зависит от типа материала, а также от его востребованности среди других учителей. За все время выдано 3603 гранта, которые получили 1 776 учителей из 473 школ Москвы.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
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Напомню, библиотека "МЭШ" - это сервис проекта "Московская электронная школа", разработанный департаментом образования и науки совместно с департаментом информационных технологий. В ней содержится более 50 тысяч сценариев уроков и более 8 тысяч видеоуроков. Кроме того, здесь можно найти свыше 1 тыс. 600 электронных учебных пособий, 348 учебников, более 130 тысяч образовательных интерактивных приложений, восемь уникальных виртуальных лабораторий и 245 произведений художественной литературы. Для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ здесь размещено огромное количество тестовых заданий.

Именно проект "Московская электронная школа" ("МЭШ") сделал переход в онлайн весной практически безболезненным: в рекордные сроки, за неделю больше миллиона школьников удалось перевести на дистанционное обучение. В октябре 2020-го "МЭШ" также поддержала дистанционные занятия всех учеников 6-11-х классов и уроки в младших классах, которые были отправлены на карантин в связи с выявлением в коллективе носителей вируса COVID-19. "Московская электронная школа" не имеет аналогов в мире. Это удобные цифровые сервисы для каждого участника образовательного процесса: учеников, их родителей и учителей. Чтобы работать с ними, нужен только компьютер и доступ к интернету. Весь необходимый контент, соответствующий школьной программе, а также полная информация о процессе обучения всегда под рукой.

С начала пандемии проведено уже более 16,5 миллиона онлайн-уроков, в среднем ежедневно проходит около 160 тысяч занятий.

В 2020 году "МЭШ" существенно доработали и в ней появился целый ряд нововведений: теперь попадать на урок можно прямо из расписания "Дневника "МЭШ"", а родители и дети в любое время могут посмотреть подробную информацию по учебному плану на год вперед. Кроме того, теперь при создании цифрового домашнего задания учитель может прикреплять к нему не только контент из библиотеки "МЭШ", но и материалы из базы сервиса "Яндекс.Репетитор".

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