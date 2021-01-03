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03.01.2021 00:11
Рубрика: Экономика

Москвичам рассказали, как правильно сортировать новогодний мусор

Текст: Ирина Огилько
Новогодние каникулы - это не только позитивные эмоции, подарки и праздничные силы, но и горы отходов. Среди которых есть и остатки пищи, упаковочные материалы и многое другое. Как правильно сортировать отходы, рассказали москвичам в департаменте ЖКХ столицы.

Напомним, что в столице уже год действует программа по раздельному сбору отходов. Согласно ей, все отходы делятся на те, что можно и нельзя переработать. При этом во дворах стоят серые контейнеры для мокрого или неперерабатываемого мусора и синие ёмкости - для металла, пластика, картона, бумаги и стекла. По данным комплекса городского хозяйства столицы, за год москвичи собрали в синие контейнеры более 600 тысяч тонн перерабатываемых отходов. Новогодние каникулы не повод не сортировать отходы, а для кого-то - отличный шанс получить новую полезную привычку в 2021 году. После праздничного стола остаются недоеденные салаты, закуски и бутерброды. Где-то 2-3 января наступает пора расстаться с остатками, чтобы не получить пищевое отравление. Любую испорченную еду, которая у вас осталась, необходимо выкидывать в серый контейнер.

Полностью перерабатывать упаковку начнут в 2022 году

Одноразовая посуда пользуется популярностью у тех, кто празднует Новый год за городом. С остатками еды их следует выкидывать в серый бак, а вот если ополоснуть и просушить - в синий. Аналогичным образом стоит поступить с пустыми консервными банками.

Упаковка от подарка - картон и упаковочная бумага - прекрасное вторсырье. Кладём смятые коробки в синий бак.

Пустые бутылки стеклянные и пластиковые можно ополоснуть и также отправлять в синий контейнер. Если банка разбилась - не проблема, собрав ее в пакет, донесите до синего бака - из нее получатся отличные строительные материалы.

Праздничные пакеты советуют передарить, так как покрытые пленкой они не пригодны для переработки.

В новогодние праздники популярностью пользуются аэрозольные баллончики - они распыляют белую краску, с помощью которой можно украсить еловые ветки. Лучше, конечно, этого не делать, ведь такая ель не пригодна для переработки. Но использованный баллончик, обязательно пустой, нужно выбрасывать в синий бак.

Что касается ёлок, то в минувшую субботу в столице открылись пункты приема натуральных ёлок на переработку. Из них сделают щепу для нужд особо охраняемых природных территорий. А вот искусственную ёлку можно также отправить в переработку, для этого ее нужно разобрать на веточки и опустить в синий контейнер для вторсырья.

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