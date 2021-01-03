На ВДНХ открылся лыжный сезон

Посетителям на ВДНХ предлагают целый ряд обновленных лыжных трасс. Например, прогулочный маршрут протяженностью 5 километров предназначен для катания на беговых лыжах. Основная его часть совпадает с прошлогодней схемой: проходит параллельно с пешеходными дорожками по лесопарковой части парка "Останкино".

На одной из главных аллей при благоприятных погодных условиях планируется организовать участок протяженностью 500 метров для катания "коньком". В западной части парка расположена детская трасса протяженностью 500 метров.

Информационные стенды помогут лыжникам сориентироваться на местности. Ходить на своих лыжах можно без ограничений по времени. В вечернее время трасса освещена. Для посетителей без лыж есть пункты проката: один у бесплатного катка, второй - у главного входа в парк, со стороны 1-й Останкинской улицы. Стоимость проката - от 200 рублей. Дополнительная информация по телефону +7 (925) 429-70-29.

Прокат лыж организован в соответствии со всеми требованиями, установленными Роспотребнадзором. Спортивный инвентарь проходит регулярную санитарную обработку. Лыжникам необходимо придерживаться социальной дистанции 1,5-2 метра, а в закрытых помещениях носить маски и перчатки.

Открытие трасс стало возможным благодаря установившейся зимней погоде: безопасно кататься можно только при устойчивом покрытии снега не менее 20 сантиметров. Лыжный сезон продлится до середины марта при благоприятных климатических условиях.

Традиция кататься на лыжах в "Останкино" здесь существует с советских времен, когда парк культуры и отдыха носил имя Ф.Э. Дзержинского. Известно, что зимой на территории парка работала лыжная база, которая дополняла ряд спортивных развлечений посетителей.

В 90-е годы организация сошла на нет, уступив место "стихийной лыжне", которую ежегодно прокладывали любители лыжных прогулок самостоятельно. В 2014 году, когда начался период возрождения Выставки и к ней был присоединен парк "Останкино", традиция возобновилась. С тех пор лыжные трассы прокладываются регулярно сотрудниками ВДНХ, организованы пункты проката и навигация на маршруте.