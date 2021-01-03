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03.01.2021 10:56
Рубрика: Экономика

Новый пожарный вертолет пополнил отряд Московского авиационного центра

Текст: Ирина Огилько

Отряд воздушных судов Московского авиационного центра (МАЦ) пополнил новый пожарный вертолет. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: Николай Хижняк/ РИА Новости
С 1 января вступили в силу новые противопожарные правила

"Пожарный вертолет Ка-32А11ВС стал одиннадцатым в авиапарке МАЦ, эксперты называют эту модель идеальной машиной для тушения пожаров и выполнения других аварийно-спасательных работ в плотной городской застройке, - отметил Петр Бирюков. - Эти вертолеты приспособлены для полетов в сложных метеоусловиях и признаны одними из лучших противопожарных вертолетов во всем мире".

Заммэра подчеркнул, что пожарные вертолеты МАЦ с весны и до осени ведут мониторинг пожароопасной обстановки в столичном регионе. Разведка с воздуха позволяет выявить очаги возгорания на ранней стадии и оперативно их потушить.

Вертолеты оборудованы водосливным устройством, что позволяет им незамедлительно приступить к тушению пожара и сбросить 5 тонн воды, чтобы ликвидировать огонь. Это особенно важно, если пожар возник в удаленном месте и у спецтехники нет возможности проехать к нему.

"Пополнение авиапарка важно для обеспечения безопасности москвичей, это расширяет возможности оперативных служб по тушению пожаров и спасению людей при ликвидации последствий чрезвычайных происшествий, а также проведению разведки пожароопасной и паводковой обстановки в ТиНАО", - подчеркнул заместитель мэра.

Напомним, что в настоящее время на балансе МАЦ находятся 11 воздушных судов, включая пять пожарных (четыре Ка-32А и один Ми-26Т), пять санитарных (ВК117С-2), а также один вертолет (Bell-29) для мониторинга обстановки.​

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