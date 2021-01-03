Освобожденные в Ливии россияне и гражданин Украины прилетели в Москву

Самолет с освобожденными из плена в Ливии россиянами и гражданином Украины на территории аэропорта Шереметьево. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

О возвращении в Россию трех освобожденных в Ливии россиян и украинца, сообщил глава Фонда защиты национальных ценностей, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Самолет уже приземлился в столичном аэропорту. "Вернуть наших людей домой было непросто, но мы решили эту задачу. У людей с собой нет документов, в том числе и паспортов" , - цитирует собеседника ТАСС.

Ранее в своем Telegram-канале Малькевич сообщил об освобождении группы людей из плена в Ливии - троих россиян и одного гражданина Украины. Они были похищены в африканской республике несколько недель назад.