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03.01.2021 11:59
Рубрика: Общество

С 3 января возобновляют работу онлайн-группы "Московского долголетия"

Текст: Любовь Проценко

С 3 января возобновляют работу онлайн-группы "Московского долголетия", об этом сообщил официальный сайт мэра Москвы. В сообщении говорится:

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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"Участники проекта "Московское долголетие" смогут не прерывать занятия в праздничные дни. С 3 января снова начнут работать онлайн-группы по 19 направлениям. Продолжатся занятия по иностранным языкам, пению, рисованию, танцам, истории искусств и краеведению, гимнастике, общефизической подготовке, художественно-прикладному творчеству, лекции о здоровом образе жизни, онлайн-экскурсии и другие. Всего в новогодние каникулы будет открыто около 140 онлайн-групп".

Просмотреть расписание и записаться на онлайн-занятия можно, заполнив форму на сайте или позвонив по телефону территориального центра социального обслуживания своего района. Контакты указаны в разделе "Как стать участником".

Руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгений Стружак так прокомментировал этот факт:

"Участники проекта "Московское долголетие" привыкли к активному образу жизни, поэтому для тех, кто не хочет прерывать обучение, онлайн-занятия возобновятся уже с 3 января. Они помогут с пользой провести длинные новогодние каникулы, поддержать физическую активность и оставаться в тонусе. Преподаватели проекта подготовили тематические новогодние уроки. Например, на занятиях по иностранным языкам участники будут разучивать поздравления на разных языках, а на уроке компьютерных технологий расскажут, как создать электронную открытку".

Фото: kinopoisk.ru
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Интересной москвичам будет и серия видеоуроков, которая выйдет в социальных сетях проекта "Московское долголетие". Участники узнают необычные рецепты и способы упаковки рождественских подарков, увидят мастер-классы психологов, спортивные тренировки и многое другое. Посмотреть уроки можно в официальных аккаунтах проекта в социальных сетях Instagram, Facebook, "Одноклассники", "ВКонтакте" и на YouTube-канале.

Напомню, за девять месяцев дистанционной работы проекта "Московское долголетие" количество его участников выросло в три раза - с 22 до 70 тысяч человек. За это время провели более 104 тысяч часов онлайн-занятий.
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Проект "Московское долголетие" в 2020 году развернул свой вектор работы на 180 градусов. Если до пандемии его главной задачей было мотивировать москвичей старшего поколения выйти из своих квартир для занятий в проекте, то сейчас важно, чтобы горожане из группы риска оставались дома и минимизировали личные контакты. Для этого проект перешел в онлайн. Это удобный и безопасный формат, который помогает москвичам старшего поколения продолжать вести активный образ жизни, поддерживать социальные связи и с пользой проводить время дома. С апреля уже проведено более 104 тысяч часов онлайн-занятий, которые были благоприятно восприняты старшим поколением: за девять месяцев дистанционной работы количество участников выросло в три раза - с 22 до 70 тысяч человек. Учитывая положительный опыт проведения и заинтересованность москвичей старшего поколения в онлайн-занятиях, было принято решение оставить дистанционное обучение в качестве дополнительного формата работы проекта на постоянной основе.

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