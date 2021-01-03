Сотрудники Госинспекции получат электросамокаты для работы

Эксперимент Госинспекции по недвижимости, запущенный в ЦАО Москвы по передвижению сотрудников на электросамокатах, решено расширить в этом году на другие округа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Руководитель Госинспекции Владислав Овчинский отметил, что это будет сделано с началом теплого сезона.

Напомню, проект "Мобильный инспектор" запустили в ЦАО Москвы в мае 2020 года. Госинспекция по недвижимости закупила 12 электросамокатов и ее специалисты в 10 раз увеличили охват инспектируемых территорий и в 30 раз - количество обследованных объектов.