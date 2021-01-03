Участники "Активного гражданина" могут потратить баллы на благотворительность

Участники "Активного гражданина" теперь могут использовать накопленные баллы в благотво​рительных целях, об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Она рассказала, что в магазине поощрений проекта "Активный гражданин" появилась возможность поддержать благотворительные фонды. Сделать это москвичи могут с помощью накопленных за свою активность баллов.

"Перевести баллы можно уже 13 благотворительным организациям. Среди них "Справедливая помощь доктора Лизы", "Подари солнечный свет", "Спешите делать добро!", "Со-единение", "Котодетки" и другие", - отметила она.