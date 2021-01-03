В 2020 году москвичи завоевали 17 медалей на международных олимпиадах

Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Напомню, международные соревнования в прошлом году прошли по химии, биологии, математике, информатике, физике, астрономии и астрофизике в онлайн-формате. Школьники выполняли задания в своих странах под строгим контролем. А два состязания - естественно-научная олимпиада юниоров и олимпиада по географии, были отменены.

По итогам 6 олимпиад москвичи завоевали 17 медалей, из них 10 золотых. Всего сборная России получила 28 медалей, более 60 процентов из награжденных - москвичи. Годом ранее этот показатель был 57 процентов.

Научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко так прокомментировал итоги года:

"В этом непростом году работа по развитию талантов школьников Москвы перешла в онлайн. Конечно, ребятам не хватало очного общения, но тренеры постарались сделать все возможное, чтобы подготовка прошла продуктивно. И успехи ребят - это еще и приглашение всем участвовать в олимпиадах. Например, сразу после Нового года начнется региональный этап Всероссийской олимпиады школьников и продолжатся отборочные этапы Московской олимпиады школьников. А для ребят помладше пройдет олимпиада "Я люблю математику". Я уверен, каждый школьник сможет найти для себя интересное соревнование и попробовать свои силы".

Москва поощряет своих победителей международных олимпиад денежными премиями города, которые они получают кроме федеральных грантов. По решению Мэра Москвы размер выплат за успехи на международных олимпиадах составляет 1,5 миллиона рублей за золотую медаль, один миллион рублей за серебряную, 500 тысяч рублей за бронзовую. За успехи на Всероссийской олимпиаде школьников размер выплаты составляет 500 тысяч рублей за диплом победителя и 300 тысяч рублей за диплом призера.