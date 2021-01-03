В ДТП с автобусом под Иваново погиб один пассажир

В УВД Ивановской области сообщили, что заведено уголовное дело по статье 264 УК РФ после ДТП с автобусом возле деревни Деревеньки Родниковского района, где погиб один человек.

Задержан водитель автобуса, который помещен в изолятор временного содержания.

В ДТП попал рейсовый пассажирский автобус ПАЗ, следовавший из Вичуги в Иваново, в салоне было 20 человек. Погибла женщина 1958 года рождения, еще 12 получили травмы, в том числе двое детей. Пострадавшие госпитализированы.

Следственное управление СК по региону начало доследственную проверку.