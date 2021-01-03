В Москве появится первый в мире крытый центр для занятий серфингом

Первый в мире крытый центр для занятий серфингом построят в Хорошево-Мневниках в 2023 году. Об этом написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин.

"В 2023 году планируем построить в Хорошево-Мневниках первый в мире крытый центр для занятий серфингом. В бассейне размером с пять футбольных полей будут двухметровые волны, песчаный пляж, пальмы и яркий свет", - сообщил он.

Площадь нового серфинг-парка будет 50 тысяч кв м. Там смогут сразу кататься до 80 человек разного уровня подготовки - от пятилетних детей до продвинутых серферов. Это позволит специально сконструированный генератор океанических волн. "В Москве много любителей этого зрелищного спорта, и я надеюсь, что им понравится наш "экзотический остров", - пишет Собянин.

Любители водных видов спорта смогут тренироваться в новом центре круглый год.