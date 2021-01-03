В Подмосковье собака насмерть загрызла 11-летнего мальчика

Собака насмерть загрызла 11-летнего мальчика в подмосковной Ивантеевке, сообщают РИА Новости.

Вечером 2 января на территории частного домовладения в Ивантеевке обнаружено тело 11-летнего мальчика с укушенными ранами тела. Старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что мальчик вместе с родителями находился в гостях у заводчиков собак. Когда взрослые были в доме, ребtнок гулял во дворе, где одна из собак его искусала. От полученных повреждений мальчик скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").