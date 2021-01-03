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Скорее бы снова в "живую" школу, забыть о спортивных соревнованиях в зуме. Те, кто постарше мечтают о 20-полосных автомобильных дорогах, о детях и новых вакцинах. Собкоры "Российской газеты" опросили земляков в своих регионах, охватив все возрасты. Получилось шесть групп. Первая: дети от 4 до 10 лет. Вторая группа: подростки от 10-18 лет. Третья: молодежь от 18 до 35 лет. Четвертая группа: средний возраст от 35 до 50 лет. Пятая: люди от 50 до 70 лет. И шестая группа: от 70 лет и старше.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сегодня мы расскажем, чего же ждут от нового, 2021 года, дети и подростки - от 4 до 18 лет. И молодежь. То есть первые три группы опрошенных (приводим их ответы - выборочно). Наш опрос не претендует на срез общественного мнения. Но, как правило, желания отражают то, чего человеку не хватает, чтобы чувствовать себя счастливым. Так чего же не хватает нашим детям и молодежи?

С мечтой о море и конфетах

Начнем с дошкольников. У малышей на первом месте - игрушки. Шар с куклами Лол и радужными фломастерами, трансформер-ниндзя, кукла-русалка с питомцем, много-много лего и так далее. И еще - шоколадные конфеты.

А шестилетний Егор из Хабаровска имеет вполне взрослые желания: "Хочу, - рассказал он, - чтобы в новом году у меня все получалось. А еще хочу на море вместе с мамой и папой, пляжный песочек и теплую водичку. Вместе отдохнуть с друзьями, с бабушкой, сестренками и крестной мамой Мариной". И пожелал нам всем "радости, веселья, чтобы всем было хорошо, чтобы у всех все получалось и все желания исполнились". Спасибо, малыш!

Мечтает о море и его ровесница Настя из Тюмени: "Хочу, чтобы у нас все было хорошо, чтобы никто не болел, чтоб мы чаще видели бабушку и дедушку. А летом обязательно поехали на море". Александр (ему тоже 6 лет) из Новосибирска очень хочет пойти в школу, чтобы наконец выспаться: "Все мои старшие братья и сестры ходят в школу днем, и только я один должен вставать рано и идти в детский сад!".

Никакого зума и дистанта!

У школьников - и мечты постарше. Например, первоклассник Илья из Тулы хотел бы все время учиться только на удаленнке.

Фото: iStock
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"Мне понравилось - можно куда-нибудь поехать и все равно учиться, - поясняет мальчишка, но тут же добавляет. - В школу тоже ходить можно. Только не так рано". Вот он - опытный школяр! Знает, что не только в детский сад надо рано вставать.

И все-таки школьники постарше хотели бы учиться и жить только оффлайн. Такие ответы встречались чаще всего. Милане из Воронежа - 11 лет. Она тоскует по друзьям, по встречам с ними в парках, кафе, на катке - весело и без масок. "Надеюсь, - говорит девочка, - что в 2021 году у нас не будет никакого дистанта в школе. И мы забудем, что такое спортивные соревнования в зуме".

Ольга из Самары (ей 12 лет) тоже ждет не дождется, когда снова пойти в школу, чтобы "общаться с другими людьми, а не только с родителями". Девочка боится двоек, но готова ради друзей рисковать. Вот это - характер!

Были и желания, не связанные с нашей повседневностью. Одна девочка мечтает прогуляться по местам съемок фильма о Гарри Поттере в Англии. И уже приготовила полосатый шарф. А очень серьезный мальчик хочет "научиться программированию на "Питоне"", чтобы писать крутые игрушки на андроид".

О ковиде, зарплате и успехах

Детский сад и школа - позади. Слово - молодости. Слушать их откровения, признаться, одно удовольствие. Столько в них оптимизма, желания свершений и веры в свои силы.

Крымчанину Александру 33 года, он режиссер игрового кино. Хочет в наступившем году реализовать себя в полной мере, чтобы полностью раствориться в творчестве. Экскурсовод 27-летняя Анна из Нижнего Новгорода ждет от 2021-го новых возможностей для самореализации, развития и вдохновения, чтобы воплотить свои идеи.

Фото: iStock
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Анализируя пошедшие месяцы, прожитые под знаком коронавируса, многие опрошенные не преминули отметить и те положительные изменения, которые произошли, когда мы всем миром оборонялись от вируса. Специалист по связям с общественностью 31-летний Александр из Нижнего Новгорода в новом году хочет, чтобы развивалась удаленная работа, доставка продуктов и другие онлайн-сервисы. И не только в Москве и Санкт-Петербурге.

Многим хотелось бы решить свои проблемы с работой. Кто-то желает супругу найти хорошую работу, чтобы самой можно было уволиться со второй. Кто-то себе любимому зарплату побольше. Впрочем, кто ее себе не желает?

И, конечно, не забыт COVID-19 и вообще болезни. Яна из Новосибирска ждет в новом году открытий в медицине, новых вакцин - от рака, например. Косметолог из Хабаровска Евгения (34 года) очень надеется, что в 2021 году мы победим короновирус. Или хотя бы появится четкое понимание, как его лечить, и все пациенты, независимо от степени тяжести заболевания, будут выздоравливать.

О чем еще мечтает молодежь? Чтобы кризис и тотальный страх ушли в небытие. Чтобы цены не росли, а зарплаты поднимались, и все получали хотя бы не меньше 40 тысяч в месяц. Чтобы курс рубля восстановился до уровня прошлого года. А 32-летний Дмитрий ждет, что дороги в Новосибирске станут 20-полосными! Шутит, конечно. Но очень уж надоели пробки!

А как же любовь?

За всеми этими важными, безусловно нужными желаниями, мечтами не забыли земляки наших собкоров романтику жизни, дружбу и семейные ценности. Об этом молодые люди тоже много мечтают. Ольге 34 года, она сотрудница тобольского театра.

Фото: Александр Воложанин
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"Хочу пожелать себе и всем, - ответила она на наш вопрос, - чтобы к нам вернулись встречи, объятия, беседы по душам. Уходящий год научил нас быть терпеливыми, внимательными с близкими, помогать и говорить "спасибо". Я уверена, что все это мы принесем с собой в будущее. И обязательно победим!".

Молодые люди мечтают встретить, наконец, любимого человека, родить детей. "Пора подумать о личном, - решил Петр (ему 31 год, живет в Петрозаводске). - До этого я был занят карьерой, своим бизнесом. Сейчас все стабильно. Хочу встретить хорошую девушку". А тот, кто уже встретил свою половинку, мечтает, как можно чаще и дольше быть наедине с любимыми. И пусть все у них получится!

О чем мечтают те, кому 35+, расскажем уже в следующей публикации.

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