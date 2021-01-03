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Рубрика: Общество

В Хабаровском крае увеличат выплаты на третьего ребенка

Текст: Дина Непомнящая
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Размер ежемесячной выплаты, на которую могут претендовать жители хабаровского края при рождении третьего и последующих детей, будет увеличен. Его решили приравнять к прожиточному минимуму для детей, установленному за третий квартал прошлого года.

Фото: iStock
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Как сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на заявление министерства социальной защиты населения края, размер выплаты составит 16580 рублей. Мера поддержки предоставится семьям, при условии совместного проживания с детьми. Доход на одного человека в 2021 году не должен превышать 39 083,7 рублей в месяц. При этом пособие можно получать независимо от того, есть ли у семьи право на другие социальные меры поддержки.

Ежемесячные выплаты будут доступны до тех пор, пока ребенку не исполнится три года.

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