В Хабаровском крае увеличат выплаты на третьего ребенка

Размер ежемесячной выплаты, на которую могут претендовать жители хабаровского края при рождении третьего и последующих детей, будет увеличен. Его решили приравнять к прожиточному минимуму для детей, установленному за третий квартал прошлого года.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на заявление министерства социальной защиты населения края, размер выплаты составит 16580 рублей. Мера поддержки предоставится семьям, при условии совместного проживания с детьми. Доход на одного человека в 2021 году не должен превышать 39 083,7 рублей в месяц. При этом пособие можно получать независимо от того, есть ли у семьи право на другие социальные меры поддержки.

Ежемесячные выплаты будут доступны до тех пор, пока ребенку не исполнится три года.