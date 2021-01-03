При пожаре в Красноярском крае погибли три человека

В городе Бородино Красноярского края утром 3 января загорелся деревянный частный дом. По данным регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании приняли на пульте в 8:28 местного времени (03:28 МСК), первые расчеты спасателей прибыли на место через 3 минуты, но к этому времени дом был полностью охвачен огнем.

Пламя уничтожило 180 квадратных метров жилья. После того, как пожар потушили, пожарные обнаружили тела трех взрослых.

Причина пожара и гибели людей устанавливается.

Спасатели просят жителей строго соблюдать правила пожарной безопасности. Поскольку в крае наступили сильные морозы, то следует быть особенно внимательными с печным отоплением и обогревателями. Избегать перегрузки электросетей и не использовать кустарные электроприборы.