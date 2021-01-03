Власти Ленобласти прокомментировали территориальные претензии Эстонии

В Ленинградской области прокомментировали новогоднее обращение новогоднее обращение спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуаасу, в котором политик высказал мнение, что граница между Россией и Эстонией определяется Тартуским мирным договором, заключенным в 1920 году. По этому документу Ивангород относился к Эстонской Республике.

Однако в 1940 году Эстония вошла в состав СССР, и вопрос о границах стал обсуждаться только в девяностые годы.

Как сообщает правительство Ленобласти, глава региона Александр Дрозденко предложил Эстонии не включать "избирательную память", а вспомнить другие эпизоды истории двух государств, в частности, переговоры от 1996 года, в ходе которых были определены границы России и Эстонии.

Подписание договора произошло в 2014 году.

В Ленобласти пограничной с Эстонией территорией является Кингисеппский район. Пешеходный пограничный пункт проходит между российским Ивангородом и эстонской Нарвой.

В правительстве Ленинградской области обращают внимание на то, что территории нынешнего Кингисеппского района веками входили в состав Руси, их называли "чудскими землями", а сама Ивангородская крепость, которая привлекает любителей фортификации со всей страны, была заложена Иваном III для защиты рубежей от шведских войск.