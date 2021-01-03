Глава минздрава Кубани принял роды у многодетной матери

Сегодня днем в сочинском Центре охраны материнства и детства министр здравоохранения региона Евгений Филиппов принял роды у молодой многодетной мамы. На курорте с 28 декабря организован оперативный штаб, который координирует работу всех служб, и Филиппов следит за деятельностью лечебных учреждений.

По информации пресс-службы минздрава региона, роженице по медицинским показаниям было назначено кесарево сечение. Мальчик появился на свет весом 3,55 килограммов, ростом 55 сантиметров. Это уже четвертый малыш в семье роженицы. Новорожденный и мама чувствуют себя хорошо.

Примечательно, что в первые дни Нового 2021 года - с 1 по 2 января - в Краснодарском крае родились 235 малышей. В их числе 115 мальчиков и 120 девочек. Город-курорт Сочи стал одним из лидеров по числу "праздничных" новорожденных наряду с Краснодаром и Новороссийском - здесь на свет появились 20 мальчиков и 11 девочек. Всего же в прошлом году в регионе родилось более 60 тысяч детей, в том числе 767 двойняшек и пять тройняшек.