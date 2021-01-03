На Кубани задержали мужчину за пьяный дебош в больнице

В кубанском городе Тихорецке правоохранители задержали 26-летнего местного жителя, который устроил пьяный беспорядок в приемном отделении районной больницы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

- Сегодня около трех часов ночи, прибыв по сигналу "Тревога" на охраняемый объект, оперативная группа выяснила, что причиной нажатия "тревожной" кнопки стало агрессивное поведение молодого человека, который выражался нецензурной бранью и мешал работе учреждения. По внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в ведомстве.

Задержанный хулиган был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.