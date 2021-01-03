В Ростовской области четверо человек насмерть отравились газом

В Ростовской области сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту смерти четверых жителей города Сальска. Среди погибших - один несовершеннолетний.

Трагическое ЧП произошло в одном из частных домов. По одной из версий, причиной смерти стала утечка газа.

В региональном управлении СКР подтвердили "РГ" информацию об инциденте. На месте происшествия работают эксперты, и процессуальное решение будет принято по окончании доследственной проверки.

Ход проверки взят на контроль прокуратурой Ростовской области.