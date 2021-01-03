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03.01.2021 08:23
Рубрика: Происшествия

В Волжском СК проверит взрыв и гибель двух человек в гаражном боксе

Текст: Николай Грищенко

В Волгоградской области сотрудниками СК региона проводится проверка по факту взрыва газовоздушной смеси и гибели двух человек в городе Волжском.

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Как сообщает пресс-служба СКР, трагический инцидент произошел 2 января в одном из гаражных боксов. Причиной ЧП стало воспламенение газовоздушной смеси и взрыв газового баллона.

Установлено, что погибший 59-летний владелец гаража для приготовления пищи и обогрева строения использовал газовую плитку. По одной из версий взрыв произошел из-за неисправности оборудования. В результате ударной волной оказались полностью разрушены стены гаража, а на развалинах вспыхнул пожар.

После тушения пламени на месте ЧП были обнаружены тела владельца гаража и неизвестного мужчины.

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