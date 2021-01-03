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03.01.2021 18:00
Рубрика: Экономика

Решится ли ОПЕК+ продолжать наращивать добычу нефти

Текст: Сергей Тихонов
Продолжать увеличивать добычу нефти или поддержать котировки барреля, приостановив рост производства - такая дилемма стоит перед участниками ОПЕК, встреча которых пройдет 4 января.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В декабре 2020 года страны альянса согласовали увеличение добычи с января на 500 тыс. баррелей в сутки. Вице-премьер Александр Новак после этого заседания ОПЕК+ пояснил, что в дальнейшем может быть принято решение о еще большем наращивании добычи. С января по апрель, каждый месяц на 500 тыс. баррелей в сутки. В этом случае к маю, участники ОПЕК+ увеличат производство нефти на 2 млн баррелей в сутки в 2021 году, как и предполагалось изначально, в момент заключения сделки в апреле 2020 года.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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У обоих сценариев есть свои плюсы и минусы. Решение добывать больше позволит участникам альянса наращивать экспорт нефти, защищая свои рынки сбыта от увеличивающегося давления стран, не входящих в ОПЕК+. В первую очередь речь идет об экспорте из США. С 2018 года он вырос более чем на 40% в Азию (до 399,1 млн баррелей за 11 месяцев 2020 года) и на 85% в Европу (до 369,6 млн баррелей).

"Увеличение производства, ограничит рост котировок, что затормозит восстановление добычи дорогой и сложной нефти - сланцевой в США, тяжелой в Венесуэле и Бразилии, а также в различных глубоководных европейских и американских проектах, - говорит глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Он уточнил, что здесь присутствуют и негативный факторы. У России есть новые гигантские и дорогостоящие проекты, которым для рентабельности нужны цены выше 70-80 долларов за баррель и абсолютно непонятно, как их хотят реализовывать при котировках 45-55 долларов. Но в сегодняшней ситуации бороться за высокие цены на нефть - это только помогать сланцевым производителям из США, и сейчас для России более выгодно наращивать добычу, сказал эксперт.

Другой вариант с продолжением действующих ограничений позволит поддержать нефтяные цены. За такой сценарий выступает Саудовская Аравия. Аргументы королевства также предельно понятны. На новостях о вакцинах котировки барреля выросли, но спрос пока далек от докризисных уровней и восстановление происходит медленней, чем ожидалось ранее. Поэтому в случае нарастания негативных факторов - ужесточения и расширения карантинов, рост производства нефти может очередной раз обрушить рынок.

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Такая опасность есть, но для нашей страны при сегодняшних котировках объемы экспорта нефти важнее дальнейшего роста ее стоимости. С 2021 года в бюджет поступают доходы от цены марки Urals - 43,3 доллара за баррель, остальное идет в Фонд национальной благосостояния (ФНБ). Основной груз сокращения ОПЕК+ в России лег на экспорт нефти. В 2019 году Россия отправила в другие страны 266 миллионов тонн нефти, а в 2020 году - 232,5 млн тонн, то есть на 12,7% меньше. И доля снижения экспорта нефти от объемов добычи в России из-за участия ОПЕК+ значительно выше, чем у всех остальных участников альянса.

В свете этих разногласий, вполне вероятно, что страны ОПЕК+ не будут принимать никаких судьбоносных решений на предстоящей встрече, отложив их на конец января, просто подождав, как будет развиваться ситуация на рынке в начале года, считает Симонов.

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации ОПЕК Сокращение добычи нефти Цена на нефть

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