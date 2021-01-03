Росгвардейцы поздравили детей-сирот с Новым годом

Росгвардия проводит новогодние праздничные мероприятия по всей стране. По сути, это были социальные акции. Как это и должно быть, главное внимание уделили детям и пожилым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что подарки получили в интернатах и детских приютах, в домах престарелых и медицинских учреждениях. Сотрудники и военнослужащие встречались с детьми из малообеспеченных семей.

Так, в Москве и в городах Московской области росгвардейцы организовали новогодние праздники для детей, оставшихся без попечения родителей и детей-инвалидов в детских реабилитационных центрах и приютах. Вместе с главными новогодними героями Дедом Морозом и Снегурочкой они навестили более 300 мальчишек и девчонок.

В Туле прошла акция "Росгвардейский Дед Мороз". Военные музыканты Росгвардии в костюмах Деда Мороза вместе с участницей телешоу "Голос. Дети" Софьей Фисенко, которая предстала в образе Снегурочки, провели концерты под окнами Дома ребенка и детской областной клинической больницы. Участники акции поздравили более 250 детей с наступающим Новым годом, исполнив известные песни "А снег идет", "Кабы не было зимы", "Новогодняя" и другие.

Новогоднее шоу с веселыми конкурсами провели росгвардейцы для воспитанников Печорской школы-интерната, оставшихся без попечения родителей. Сотрудники ведомства поздравили детишек с Новым годом и вручили им сладкие подарки.

В Новосибирске военнослужащие отряда специального назначения "Ермак" подарили подшефному детскому дому "Теплый дом" новогоднюю елку. Вместе с воспитанниками социального учреждения росгвардейцы украсили главный символ Нового года и вручили всем детям сладкие подарки и памятные сувениры.

В городе Озерске военные музыканты оркестра Уральского округа Росгвардии провели праздничный флешмоб для медицинских работников и пациентов городской инфекционной больницы. В исполнении оркестра прозвучали произведения классической, народной и современной музыки. Также зрители смогли насладиться плац-концертом с элементами дефиле.

Росгвардейцы из Кузбасса в рамках благотворительной акции "Елка желаний" исполнили мечту воспитанницы детского дома из Новокузнецка. Шестилетняя Милана в своем письме просила Деда Мороза подарить ей на Новый год несколько дисков с мультиками. Росгвардейцы были тронуты пожеланием Миланы и приобрели коробку с коллекцией мультфильмов для детского дома. Вместе со сладкими подарками сотрудники Росгвардии навестили ребенка и поздравили ее с Новым годом и Рождеством.

А на Урале идет акция "Рождественское чудо". Сотрудники и военнослужащие территориальных управлений Уральского округа войск национальной гвардии в первые дни нового года навещают детей из малообеспеченных семей. Около 150 ребят получат новогодние подарки.