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03.01.2021 17:59
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор оценил идею снятия ограничений для привитых от COVID-19

Текст: Елена Манукиян

Возможность снятия ограничений для привитых от коронавируса граждан не исключена, заявили в Роспотребнадзоре, подчеркнув, что вопрос требует проработки. В ведомстве пояснили, что, прежде всего, необходимо изучить, как долго сохраняется иммунитет после вакцинации.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"Вопрос отмены ограничений для тех, кто сделал прививку, сейчас прорабатывается", - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора. В нем также отмечается, что подтверждением вакцинации может быть сертификат, который те, кто ее прошел, сегодня могут получить на портале госуслуг. В них фиксируется информация о сделанной прививке против коронавируса. Выдача таких сертификатов началась 1 января.

Письмо с сообщением о выдаче электронного сертификата приходит на почту, к которой прикреплена учетная запись. Помимо этого у сертификата есть QR-код. Поскольку прививка от COVID-19 делается в два этапа, то документ появится в личном кабинете только после второй прививки.

"Использование документов, подтверждающих вакцинацию - распространенная практика",- отмечают в Роспотребнадзоре. Сегодня от коронавируса уже привито более 800000 россиян.

Перечислены условия для вакцинации от коронавируса
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