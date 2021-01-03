Роспотребнадзор оценил идею снятия ограничений для привитых от COVID-19

Возможность снятия ограничений для привитых от коронавируса граждан не исключена, заявили в Роспотребнадзоре, подчеркнув, что вопрос требует проработки. В ведомстве пояснили, что, прежде всего, необходимо изучить, как долго сохраняется иммунитет после вакцинации.

"Вопрос отмены ограничений для тех, кто сделал прививку, сейчас прорабатывается", - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора. В нем также отмечается, что подтверждением вакцинации может быть сертификат, который те, кто ее прошел, сегодня могут получить на портале госуслуг. В них фиксируется информация о сделанной прививке против коронавируса. Выдача таких сертификатов началась 1 января.

Письмо с сообщением о выдаче электронного сертификата приходит на почту, к которой прикреплена учетная запись. Помимо этого у сертификата есть QR-код. Поскольку прививка от COVID-19 делается в два этапа, то документ появится в личном кабинете только после второй прививки.

"Использование документов, подтверждающих вакцинацию - распространенная практика",- отмечают в Роспотребнадзоре. Сегодня от коронавируса уже привито более 800000 россиян.