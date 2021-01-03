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03.01.2021 18:04
Рубрика: Общество

Россия впервые за 45 лет запустит автоматическую станцию к Луне

Текст: Наталия Ячменникова
"Луна-25" станет российской исследовательской космической миссией, направленной на кратер Богуславский, расположенный недалеко от южного полюса Луны. Это будет первый лунный космический зонд, запущенный в нашей стране с 1976 года.
Фото: roscosmos.ru Фото: roscosmos.ru
Фото: roscosmos.ru

Сейчас продолжаются опытно-конструкторские работы по проекту "Луна-Глоб", в рамках которого НПО Лавочкина создает космический аппарат "Луна-25". В частности, минувшими летом-осенью были проведены очень важные тепловакуумные испытания макета "Луны-25": он подвергался воздействию космического вакуума, холодного ("черного") космоса, отраженного от планет солнечного излучения, и самого солнечного излучения. Были воспроизведены тепловые нагрузки на этапах выведения, перелета, искусственного спутника Луны, посадки на Луну, а также работа на Луне с имитацией лунных суток.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Испытания автоматической межпланетной станции "Луна-25" завершатся будущим летом, а старт миссии намечен на осень 2021 года. По планам, в августе станция будет отправлена на космодром Восточный, а сам запуск ракетой-носителем "Союз 2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" намечен на 1 октября.

Перелет до Луны составит от 4,5 до 5,5 суток в зависимости от конкретной даты пуска. Название "Луна-25" планируемой миссии подчеркивает преемственность по отношению к советской серии исследований Луны, завершенной в 1976 году. Аппарат, как ожидается, впервые в истории прилунится не в экваториальной области, а в районе Южного полюса. Ученые тщательно оценивали, где конкретно должно быть место посадки. Всего, говорят ученые, анализировались девять точек. Принимались во внимание четыре аспекта: где наибольшая концентрация воды, какие технические ограничения, как получать информацию, наличие более-менее ровной площадки. Из четких критериев - наклон аппарата при посадке должен быть не больше 15 градусов.

Как рассказал в отраслевом журнале Госкорпорации "Роскосмос" - "Русский космос" главный конструктор проекта "Луна-Глоб" Павел Казмерчук, всего на станции будут установлены девять приборов. Все они российского производства, за исключением "Пилота-Д". Это часть зарубежного прибора, который готовится в полном сборе для установки на следующую посадочную станцию. В полете на "Луне-25" он пройдет предварительные испытания.

"Комплект научных приборов (его масса около 30 кг) имеет большой спектр задач. Главная, пожалуй, это исследование грунта контактным методом. Для этого есть манипуляторный комплекс, обеспечивающий забор лунной породы ковшом с глубины 15-30 см и перекладку ее в специальный прибор-анализатор. Состав реголита определим на месте. Цель - подтвердить наличие воды, которая была обнаружена косвенными методами. Это очень важно для последующего освоения Луны, так как вода - ценнейший ресурс. Если ее наличие будет установлено, это откроет возможность построения обитаемых лунных баз, - рассказал главный конструктор.

Фото: из архива Олега Котова.
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Помимо научных приборов, на аппарате будут установлены восемь камер, и мы будем получать изображения во время посадки и после посадки".

Самая важная задача "Луны-25" - отработка технологии мягкой посадки. По словам ученых, самая безопасная - как раз в районе экватора, практически перпендикулярно к поверхности Луны. Вслед за этой станцией к Луне пойдут более сложные космические аппараты.

Общество Космос Освоение Луны

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