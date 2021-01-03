Россияне назвали профессию врача самой благородной

Самой благородной россияне считают профессию врача. Это показал опрос, проведенный Исследовательским центром портала SuperJob.ru в декабре 2020 года.

"В рейтинге благородных профессий с огромным отрывом лидируют медицинские работники", - говорится в аналитическом материале.

В нем также уточняется, что за врачей свои голоса отдали 29% опрошенных. При этом активнее медиков выбирали именно женщины, а не мужчины.

На втором месте по итогам опроса оказалась профессия учителя, за которую проголосовали 10% респондентов. А вот третью строку рейтинга поделили спасатель и курьер (4%). Поясняется, что признательность сотрудникам служб доставки связана с тем, что россияне пережили период строгой самоизоляции.

Еще 3% опрошенных назвали благородной профессию строителя. Ее в большинстве случаев поддержали мужчины. А 2% россиян отметили пожарных и военнослужащих, подчеркнув, что это честные и самоотверженные профессии. Также в числе благородных значатся профессии ветеринара, продавца, водителя, шахтера, сантехника, юриста, летчика, программиста, повара, инженера, космонавта, библиотекаря и даже дворника.

Причем, по мнению 7% респондентов, благородство есть в каждой профессии, а 6% утверждают, что в настоящее время не существует благородных профессий.

Всего в опросе приняли участие 1600 респондентов, проживающих почти в 350 малых и больших городах по всей стране.