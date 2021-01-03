Россияне заменили поездки за границу дорогими подарками к Новому году

Новости

Федерация лыжных гонок РФ оспорила наказание Червоткина на "Тур де Ски" 09:18
Курс биткоина обновил исторический максимум 09:10
На Камчатке восемь человек оказались запертыми в горящем здании 08:55
В Волжском СК проверит взрыв и гибель двух человек в гаражном боксе 08:23
Российские моряки не поняли причину задержания в Ливии 08:19
Перечислены условия для вакцинации от коронавируса 08:09
В болгарских горах произошло пять инцидентов с туристами 07:43
Названа новая причина лишения водительских прав 06:50
В бундестаге назвали "самоубийством" отказ от "Северного потока-2" 06:19
Tesla поставила рекордное число электромобилей в 2020 году 04:36
В Хабаровском крае увеличат выплаты на третьего ребенка 04:34
На Сахалине восстановили движение по закрытым из-за метели дорогам 04:05
В Мичигане разбился легкомоторный самолет 03:40
Американский телеведущий Ларри Кинг госпитализирован с COVID-19 02:49
В Грузии вновь ввели карантинные ограничения из-за коронавируса 02:37
В мире за сутки выявлено более 616 тысяч случаев заражения COVID-19 02:17
Андрей Максимов: Постоянство было удивительной чертой Владимира Коренева 01:43
Освобожденные в Ливии россияне и гражданин Украины прилетели в Москву 01:25
В США 11 сенаторов оспорят результаты президентских выборов 00:20
Эксперт оценил отказ норвежской фирмы от сертификации "Северного потока-2" 02.01.2021
Стали известны дата и время полуфиналов МЧМ по хоккею 02.01.2021
В первые сутки нового года в Подмосковье родились 117 детей 02.01.2021
РФПИ готов начать на Украине клинические испытания вакцины от COVID-19 02.01.2021
Путин подписал указ о праздновании 100-летия Московской филармонии 02.01.2021
МВД: Дроганов осенью сам ушел с поста начальника столичной ГИБДД 02.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
03.01.2021 09:00
Рубрика: Экономика

Россияне заменили поездки за границу дорогими подарками к Новому году

Текст: Светлана Ментюкова
Чаще всего перед наступившим Новым годом россияне покупали детские товары, кухонную утварь и гаджеты. При этом подарки стали более дорогими.

Как рассказали в сервисе "Яндекс.Маркет", чаще всего клиенты маркетплейса покупают в качестве подарков на Новый год игрушки и игры, в основном конструкторы (средний чек перед праздниками составил около 2300 рублей), товары для дома, особенно посуда и кухонные принадлежности (1500 рублей). Самым популярным товаром в последней категории стал набор ножей. Также дарили электронику, чаще всего наушники и умные колонки (5600 рублей).

Фото: iStock
К Новому году число покупок сладких подарков для детей выросло в два раза

В группе компаний "Детский мир" отметили, что средняя стоимость подарка под елку не превысила 1000 рублей.

В пресс-службе Wildberries также отметили, что одной из наиболее ярких тенденций в выборе подарков стало стремление россиян приобретать более дорогостоящие подарки для родных и близких. "Это стало возможным благодаря экономии средств из-за снижения социальной активности и отсутствие заграничных поездок на новогодних каникулах", - отметили в пресс-службе компании. Так, средняя сумма покупки подарочных наборов косметики и сладостей выросла на 21-23%.

По данным ювелирного гипермаркета Sunlight, в декабре средний чек покупки золотых изделий вырос на 25%. Если перед новогодними праздниками в 2019 году покупатели отдавали предпочтение золотым цепям и браслетам, то в декабре 2020 года повышенным спросом пользовались изделия с бриллиантами.

Еще одной заметной тенденцией предновогоднего периода 2020 года онлайн-ритейлеры называют выбор в пользу практичных подарков, которые помогают обустроить быт во время дистанционной работы из дома. Прежде всего, это ноутбуки.

Фото: istock
Что подарить в последний момент? Четыре недорогих хайтек-подарка на Новый год

Помимо этого, граждане активно скупали тематические подарки - с символом нового года и коронавирусной тематикой, а также шутливые подарки. Так, по данным Wildberries, россияне приобрели в четыре раза больше товаров с символикой наступающего года, чем в 2019 году. "Примечательно, что в 2019 году покупатели чаще всего приобретали в подарок друзьям и коллегам елочные игрушки, пазлы и магниты с изображением крысы, а в 2020 году - самыми востребованными товарами с изображением быка стали подарочные сладости, мыло ручной работы и носки", - уточнили в пресс-службе компании.

По данным о заказах на "Яндекс.Маркет", россияне искали на эти праздники елочные игрушки с символикой коронавируса, маски "Чумной доктор" и "витамины от грусти".

В Wildberries проанализировали свыше четырех миллиардов поисковых запросов в минувшем году и составили рейтинг наиболее примечательных из них:

- Елочная игрушка "Коронавирус"

- Маска "Чумной доктор"

- Костюм "Коронавирус"

- Витамины от грусти

- Досуг дома

- Сделай сам алкоголь

- Лента для дистанции

- Костюм для работы дома

- Новая Конституция РФ

- Кружка "как у президента".

Экономика Товары и цены Общество Ежедневник Праздники Новый год

Главное сегодня

В ВОЗ оценили действия российских медиков в пандемию как образцовые
В бундестаге назвали "самоубийством" отказ от "Северного потока-2"
Обнаруживший Эболу ученый предупредил о новых опасностях
Курс биткоина обновил исторический максимум
РФПИ готов начать на Украине клинические испытания вакцины от COVID-19
Роструд напомнил, сколько дней россияне будут отдыхать в 2021 году
Во что лучше инвестировать в 2021 году