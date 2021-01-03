Россияне заменили поездки за границу дорогими подарками к Новому году

Чаще всего перед наступившим Новым годом россияне покупали детские товары, кухонную утварь и гаджеты. При этом подарки стали более дорогими.

Как рассказали в сервисе "Яндекс.Маркет", чаще всего клиенты маркетплейса покупают в качестве подарков на Новый год игрушки и игры, в основном конструкторы (средний чек перед праздниками составил около 2300 рублей), товары для дома, особенно посуда и кухонные принадлежности (1500 рублей). Самым популярным товаром в последней категории стал набор ножей. Также дарили электронику, чаще всего наушники и умные колонки (5600 рублей).

В группе компаний "Детский мир" отметили, что средняя стоимость подарка под елку не превысила 1000 рублей.

В пресс-службе Wildberries также отметили, что одной из наиболее ярких тенденций в выборе подарков стало стремление россиян приобретать более дорогостоящие подарки для родных и близких. "Это стало возможным благодаря экономии средств из-за снижения социальной активности и отсутствие заграничных поездок на новогодних каникулах", - отметили в пресс-службе компании. Так, средняя сумма покупки подарочных наборов косметики и сладостей выросла на 21-23%.

По данным ювелирного гипермаркета Sunlight, в декабре средний чек покупки золотых изделий вырос на 25%. Если перед новогодними праздниками в 2019 году покупатели отдавали предпочтение золотым цепям и браслетам, то в декабре 2020 года повышенным спросом пользовались изделия с бриллиантами.

Еще одной заметной тенденцией предновогоднего периода 2020 года онлайн-ритейлеры называют выбор в пользу практичных подарков, которые помогают обустроить быт во время дистанционной работы из дома. Прежде всего, это ноутбуки.

Помимо этого, граждане активно скупали тематические подарки - с символом нового года и коронавирусной тематикой, а также шутливые подарки. Так, по данным Wildberries, россияне приобрели в четыре раза больше товаров с символикой наступающего года, чем в 2019 году. "Примечательно, что в 2019 году покупатели чаще всего приобретали в подарок друзьям и коллегам елочные игрушки, пазлы и магниты с изображением крысы, а в 2020 году - самыми востребованными товарами с изображением быка стали подарочные сладости, мыло ручной работы и носки", - уточнили в пресс-службе компании.

По данным о заказах на "Яндекс.Маркет", россияне искали на эти праздники елочные игрушки с символикой коронавируса, маски "Чумной доктор" и "витамины от грусти".

В Wildberries проанализировали свыше четырех миллиардов поисковых запросов в минувшем году и составили рейтинг наиболее примечательных из них:

- Елочная игрушка "Коронавирус"

- Маска "Чумной доктор"

- Костюм "Коронавирус"

- Витамины от грусти

- Досуг дома

- Сделай сам алкоголь

- Лента для дистанции

- Костюм для работы дома

- Новая Конституция РФ

- Кружка "как у президента".