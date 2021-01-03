Российские туристы предпочитают планировать путешествия по интернету

Российские туристы сегодня сами определяются с направлением для поездки по стране и составляют план своего отдыха. Для этого они пользуются возможностями интернета, а не услугами турагентств. По данным Аналитического центра НАФИ, для выбора места отдыха и составления плана активностей туристы используют интернет в три раза чаще, чем турагентства.

"В современном мире интернет - основной канал коммуникации с туристом. Именно поэтому любая туристическая услуга должна быть широко представлена в Сети", - отметила Ирина Иванкова, директор направления исследований в сферах туризма и транспорта Аналитического центра НАФИ, сообщает KP.ru.

Результаты исследования аналитиков показали, что 61 процент туристов выбирают по интернету место поездки, составляют список мест для посещения - 78 процентов.

23 процента россиян пользуются советами родственников или друзей о том, куда поехать в отпуск или на выходные, 19 процентов - обращаются в турагентства. Еще 10 процентов спрашивают совета в тематической группе в соцсетях.

Также аналитики выяснили, что теперь для выбора места отдыха затрачивается гораздо меньше времени, чем раньше. Более половины (62 процента) туристов определяются с выбором направления для поездки за неделю или меньше. 34 процента тратит на это один-три дня. И только 12 процентов просчитывают варианты, сомневаются и изучают все тонкости более месяца.

В итоге, приехав наконец по выбранному маршруту, большинство - 60 процентов - имеют уже готовый, четко расписанный план, какие места нужно посетить. Причем самыми предусмотрительными оказываются женщины (64 процента против 52). Они же чаще пользуются услугами экскурсовода (49 процентов против 28). Есть и такие, кто приезжает без каких-либо планов, а в выборе местных достопримечательностей опираются на опыт сотрудников отеля и местных жителей.