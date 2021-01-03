Слуцкий прокомментировал слова спикера парламента Эстонии о границе с РФ

Заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о границе с Россией отдаляют перспективы ратификации российско-эстонского пограничного договора 2014 года, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Спикер Рийгикогу второй год подряд заявляет о продолжении действия Тартуского мирного договора 1920 года. Тем самым Хенн Пыллуаас вновь наступает на те же грабли и отбрасывает ситуацию на 16 лет назад, когда после почти 11 лет переговоров удалось согласовать линию границы и подписать пограничный договор", - подчеркнул он. По словам депутата, упоминание с эстонской стороны в его преамбуле Тартуского договора вынудило тогда Россию отозвать свою подпись, а новые консультации возобновились только в 2012 году и закончились в 2014 году подписанием нового соглашения о госгранице.

Договор по-прежнему находится на ратификации в парламентах стран, но русофобская линия эстонских властей срывает договоренности о его синхронной ратификации, указал Слуцкий. "Высказывания Пыллуааса, возможно, больше рассчитаны на внутреннюю аудиторию с целью привлечения электората, но одновременно подобные заявления все больше отдаляют перспективы выхода на ратификацию российско-эстонского пограничного договора 2014 года и создают дополнительную напряженность в двустороннем и межпарламентском сотрудничестве", - сказал парламентарий.