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03.01.2021 09:55
Рубрика: Общество

Солнце приблизилось к Земле на минимальное расстояние

Текст: Ольга Орлова
Фото: Московская обсерватория Фото: Московская обсерватория
Фото: Московская обсерватория

2 января человечество могло наблюдать самое большое Солнце года.

Дело в том, что Земля в этот день проходила перигелий - самую ближайшую к Солнцу точку своей орбиты, которую она проходит раз в год.

Фото: youtube.com
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Это расстояние составило 147093168,5107 км (0,9832571 а.е.), видимый диаметр Солнца - наибольший в 2021 году (32 угловые минуты 35 секунд) (17:00). Это позволило наблюдать самый большой диск Солнца в 2021 году, он на три процента больше, чем в начале июля, когда это расстояние максимально.

Как пояснили специалисты Московской обсерватории, Земля движется вокруг Солнца по эллиптической орбите, со средней скоростью 29,765 километров в секунду. Ближайшая к Солнцу точка орбиты Земли находится в 147 миллионах километров - называется перигелием. Земля проходит эту точку в начале января.

Диаметр Солнца измеряется в угловых градусах. Разница между диаметрами солнечного диска в моменты афелия и перигелия неощутимо на глаз, поскольку изменение размера диска Солнца происходит плавно в течение полугода.

Кстати, смена времен года на Земле не зависит от расстояния, отделяющего планету от Солнца. На смену времен года влияет наклон земной оси к плоскости орбиты. Ближе всего к Солнцу Земля находится зимой, а дальше всего - летом.

Наука Общество Космос

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