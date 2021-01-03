Солнце приблизилось к Земле на минимальное расстояние

2 января человечество могло наблюдать самое большое Солнце года.

Дело в том, что Земля в этот день проходила перигелий - самую ближайшую к Солнцу точку своей орбиты, которую она проходит раз в год.

Это расстояние составило 147093168,5107 км (0,9832571 а.е.), видимый диаметр Солнца - наибольший в 2021 году (32 угловые минуты 35 секунд) (17:00). Это позволило наблюдать самый большой диск Солнца в 2021 году, он на три процента больше, чем в начале июля, когда это расстояние максимально.

Как пояснили специалисты Московской обсерватории, Земля движется вокруг Солнца по эллиптической орбите, со средней скоростью 29,765 километров в секунду. Ближайшая к Солнцу точка орбиты Земли находится в 147 миллионах километров - называется перигелием. Земля проходит эту точку в начале января.

Диаметр Солнца измеряется в угловых градусах. Разница между диаметрами солнечного диска в моменты афелия и перигелия неощутимо на глаз, поскольку изменение размера диска Солнца происходит плавно в течение полугода.

Кстати, смена времен года на Земле не зависит от расстояния, отделяющего планету от Солнца. На смену времен года влияет наклон земной оси к плоскости орбиты. Ближе всего к Солнцу Земля находится зимой, а дальше всего - летом.